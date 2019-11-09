Известный боксер умер после спарринга

Известный австралийский средневес Дуайт Ричи (19-2-0, 2 KO) скончался во время спарринг-сессии.

Как сообщает Boxing Scene, 27-летний Ричи пропустил удар в живот, после чего ушел в угол и упал, так и не придя в себя. Попытки реанимировать его успеха не принесли, и через некоторое время спортсмен скончался. О конкретных причинах смерти ничего не сообщается.

Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерафе (27-3-0, 16 KO) готовиться к реваншу с экс-чемпионом полусреднего веса Джеффом Хорном (19-2-1, 13 KO), который состоится 18 декабря в Брисбене.

Австралийский боксер был хорошо известен у себя на родине благодаря борьбе с раком: в младенческом возрасте он дважды тяжело болел и с трудом выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в США после боя скончался известный российский боксер Максим Дадашев.

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