''Изгой'': трансфер в Россию может иметь печальные последствия для Ракицкого

Российский и украинский футболист Александр Горшков, выступавший за "Зенит", считает, что после трансфера в Россию, у Ярослава Ракицкого могут возникнуть проблемы в сборной Украины.

Ярослав Ракицкий

"Скажется ли этот переход на дальнейшей карьере в сборной? Мне кажется, что очень возможен сценарий, при котором он станет в сборной изгоем, хотя мне бы этого не хотелось. Спорт должен быть вне политики, но в наше время все возможно", — цитирует Горшкова Sport24.ru.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ракицкий продолжит карьеру в российском "Зените". Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

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