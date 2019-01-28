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/Новости спорта

''Изгой'': трансфер в Россию может иметь печальные последствия для Ракицкого

2.5тЧитать материал на украинском

Российский и украинский футболист Александр Горшков, выступавший за "Зенит", считает, что после трансфера в Россию, у Ярослава Ракицкого могут возникнуть проблемы в сборной Украины.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

"Скажется ли этот переход на дальнейшей карьере в сборной? Мне кажется, что очень возможен сценарий, при котором он станет в сборной изгоем, хотя мне бы этого не хотелось. Спорт должен быть вне политики, но в наше время все возможно", — цитирует Горшкова Sport24.ru.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ракицкий продолжит карьеру в российском "Зените". Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

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Тема
Трансферы
Персона
Ярослав Ракицкий
Тег
ФК Зенит
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Santi Amonito
Santi Amonito
В сборную точно не попадет - 100%.
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