Жена Овечкина наехала на "неблагодарных российских болельщиков" и получила ответку

Жена нападающего "Вашингтона" и сборной России Александра Овечкина возмутилась поведением российских болельщиков, которые после провала на чемпионате мира по хоккею не поддержали команду.
"Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ – это то, что российским болельщикам, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения. Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра", – написала Анастасия Шубская в Instagram.
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Самая большая разница между болельщиками российской сборной( не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков , если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds
Фанаты не смогли простить таких слов дочери легендарной актрисы Веры Глаголевой.
"Адекватная часть болельщиков просто устала, устала от Ванкувера, от Сочи, от Канады 6-1 в 2016, от ОИ-2018 где реально просто отскочили. Устали от пассажиров в составе. Зато, пацаны, у нас Путин Тим есть", - написали юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.
Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.
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