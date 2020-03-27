Главная Новости
27 марта • обновлено в 15:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

XSPORT покажет финальную серию чемпионата Беларуси

167

Несмотря на пандемию коронавируса, Беларусь остается одной из немногих мировых стран, где не приостановлены спортивные соревнования. А, если говорить о хоккейных лигах, то местная Экстралига остается единственной активной на данный момент.

Правда, первенство Беларуси уже подходит к своему логическому завершению – финальной серии. В ее рамках сойдутся "Юность" и солигорский "Шахтер". Все матчи серии покажет телеканал XSPORT.

XSPORT покажет финальную серию чемпионата Беларуси

ХК "Шахтер"

Напомним, второй этап регулярки выиграла "Юность", "Шахтер" занял третье место. "Горняки" на своем пути в плей-офф одолели "Металлург-Жлобин" и "Неман". В этом сезоне в финальной стадии имел шанс сыграть и представитель Экстралиги Б. Именно такого соперника, "Локомотив-Орша", переиграла "Юность" в четвертьфинале, в полуфинале же было повержено "Динамо-Молодечно".

Расписание финальной серии:

27 марта, пятница

Матч 1. "Юность" – "Шахтер", 18:55

28 марта, суббота

Матч 2. "Юность" – "Шахтер", 17:55

Далее – летнее время

31 марта, вторник

Матч 3. "Шахтер" – "Юность", 19:25

1 апреля, среда

Матч 4. "Шахтер" – "Юность", 19:25

Если победитель не определится в предыдущих матчах:

3 апреля, пятница

Матч 5. "Юность" – "Шахтер", 18:55

5 апреля, воскресенье

Матч 6. "Шахтер" – "Юность", 12:55

7 апреля, вторник

Матч 7. "Юность" – "Шахтер", 19:25

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Хоккей

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,30 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
HAVU
Победа HAVU
1.72 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.60 Сделать ставку
Swole Patrol
VS
Team Liquid
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Хотя бы один матч высшего дивизиона Европы в 2020 году футболисты проведут в масках
50.00 Сделать ставку
Зеленский в Инстаграме наберет 10 миллионов подписчиков до 1 мая 2020
4.00 Сделать ставку
YouTube-канал «Трендец» наберет 250 тысяч подписчиков до 01 июля 2020
1.70 Сделать ставку
На 2781-й публикации в Инстаграм Криштиану Роналду будет один
1.84 Сделать ставку
OG
VS
TyLoo
Победа OG c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
timberman
VS
Dogs of War
Победа Dogs of War
1.80 Сделать ставку