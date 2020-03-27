XSPORT покажет финальную серию чемпионата Беларуси

Несмотря на пандемию коронавируса, Беларусь остается одной из немногих мировых стран, где не приостановлены спортивные соревнования. А, если говорить о хоккейных лигах, то местная Экстралига остается единственной активной на данный момент.
Правда, первенство Беларуси уже подходит к своему логическому завершению – финальной серии. В ее рамках сойдутся "Юность" и солигорский "Шахтер". Все матчи серии покажет телеканал XSPORT.
ХК "Шахтер"
Напомним, второй этап регулярки выиграла "Юность", "Шахтер" занял третье место. "Горняки" на своем пути в плей-офф одолели "Металлург-Жлобин" и "Неман". В этом сезоне в финальной стадии имел шанс сыграть и представитель Экстралиги Б. Именно такого соперника, "Локомотив-Орша", переиграла "Юность" в четвертьфинале, в полуфинале же было повержено "Динамо-Молодечно".
Расписание финальной серии:
27 марта, пятница
Матч 1. "Юность" – "Шахтер", 18:55
28 марта, суббота
Матч 2. "Юность" – "Шахтер", 17:55
Далее – летнее время
31 марта, вторник
Матч 3. "Шахтер" – "Юность", 19:25
1 апреля, среда
Матч 4. "Шахтер" – "Юность", 19:25
Если победитель не определится в предыдущих матчах:
3 апреля, пятница
Матч 5. "Юность" – "Шахтер", 18:55
5 апреля, воскресенье
Матч 6. "Шахтер" – "Юность", 12:55
7 апреля, вторник
Матч 7. "Юность" – "Шахтер", 19:25
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