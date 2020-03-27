XSPORT покажет финальную серию чемпионата Беларуси

Несмотря на пандемию коронавируса, Беларусь остается одной из немногих мировых стран, где не приостановлены спортивные соревнования. А, если говорить о хоккейных лигах, то местная Экстралига остается единственной активной на данный момент.

Правда, первенство Беларуси уже подходит к своему логическому завершению – финальной серии. В ее рамках сойдутся "Юность" и солигорский "Шахтер". Все матчи серии покажет телеканал XSPORT.

ХК "Шахтер"

Напомним, второй этап регулярки выиграла "Юность", "Шахтер" занял третье место. "Горняки" на своем пути в плей-офф одолели "Металлург-Жлобин" и "Неман". В этом сезоне в финальной стадии имел шанс сыграть и представитель Экстралиги Б. Именно такого соперника, "Локомотив-Орша", переиграла "Юность" в четвертьфинале, в полуфинале же было повержено "Динамо-Молодечно".

Расписание финальной серии:

27 марта, пятница

Матч 1. "Юность" – "Шахтер", 18:55

28 марта, суббота

Матч 2. "Юность" – "Шахтер", 17:55

Далее – летнее время

31 марта, вторник

Матч 3. "Шахтер" – "Юность", 19:25

1 апреля, среда

Матч 4. "Шахтер" – "Юность", 19:25

Если победитель не определится в предыдущих матчах:

3 апреля, пятница

Матч 5. "Юность" – "Шахтер", 18:55

5 апреля, воскресенье

Матч 6. "Шахтер" – "Юность", 12:55

7 апреля, вторник

Матч 7. "Юность" – "Шахтер", 19:25

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