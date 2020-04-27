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27 апреля • обновлено в 18:24
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XSPORT и ХК "Донбасс" запускают проект "Уроки физкультуры у тебя дома"

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28 апреля телеканал XSPORT и хоккейный клуб "Донбасс" запускают новый совместный проект, направленный на школьную аудиторию – "Уроки физкультуры у тебя дома".

В рамках проекта, в ТВ-эфире, а также в социальных сетях телеканала и клуба, ежедневно будут выходить видеоролики, в которых действующие чемпионы Украины продемонстрируют комплексы из 5 несложных, но интересных упражнений. С их помощью можно отлично поддерживать форму в домашних условиях.

ХК "Донбасс" проводит "Уроки физкультуры у тебя дома"

ХК "Донбасс" проводит "Уроки физкультуры у тебя дома"

Ролики будут выходить каждое утро, начиная с 28 апреля. Цель проекта – показать школьникам, что карантин – не повод скучать и забывать о спорте.

В течение двух недель домашние уроки для школьников проведут:

  • Виктор Захаров;

  • Максим Разумов;

  • Вадим Мазур;

  • Филипп Пангелов-Юлдашев;

  • Андрей Григорьев;

  • Владимир Романенко;

  • Дмитрий Игнатенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 11 апреля, хоккейный клуб "Донбасс" провел утреннюю разминку для жителей города Константиновка.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
ХК Донбасс
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