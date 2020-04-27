XSPORT и ХК "Донбасс" запускают проект "Уроки физкультуры у тебя дома"

28 апреля телеканал XSPORT и хоккейный клуб "Донбасс" запускают новый совместный проект, направленный на школьную аудиторию – "Уроки физкультуры у тебя дома".
В рамках проекта, в ТВ-эфире, а также в социальных сетях телеканала и клуба, ежедневно будут выходить видеоролики, в которых действующие чемпионы Украины продемонстрируют комплексы из 5 несложных, но интересных упражнений. С их помощью можно отлично поддерживать форму в домашних условиях.
ХК "Донбасс" проводит "Уроки физкультуры у тебя дома"
Ролики будут выходить каждое утро, начиная с 28 апреля. Цель проекта – показать школьникам, что карантин – не повод скучать и забывать о спорте.
В течение двух недель домашние уроки для школьников проведут:
Виктор Захаров;
Максим Разумов;
Вадим Мазур;
Филипп Пангелов-Юлдашев;
Андрей Григорьев;
Владимир Романенко;
Дмитрий Игнатенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 11 апреля, хоккейный клуб "Донбасс" провел утреннюю разминку для жителей города Константиновка.
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