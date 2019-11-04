"Всегда "Луи Виттон" и "Дольче Габбана": американский хоккеист высмеял россиян

Американский хоккеист Тим Стэплтон, который несколько лет провел в России, выступая за различные клубы, рассказал о маниакальном желании обеспеченных россиян окружать себя роскошью.

Тим Стэплтон "Прессбол"

"В Магнитогорске я играл с Данисом Зариповым, и у него семь машин. И он рассказывал мне о них. У него еще постоянный водитель был. Я спрашивал, зачем тебе такие крутые машины и как ты можешь понять, хорошая она или нет, если сам не водишь? Я встречал многих богатых русских игроков. Всегда "Луи Виттон", "Дольче Габбана", – сказал Стэплтон в интервью подкасту Spittin Chiclets.

По его словам, стремление "жить по-богатому" воспитывается у многих жителей РФ с раннего детства.

"Мы были на дне рождения у трехлетнего сына одного хоккеиста. Он потратил 40 тысяч долларов на праздник. Там чего только не было – торты из мороженного, чуть ли не Цирк дю Солей. Я такой: "Что он подарит сыну, когда ему исполнится 16? Личный самолет?" И еще в Новый год все останавливается, когда Владимир Путин выступает с обращением. Его там очень любят", – добавил 37-летний американский спортсмен.

Тим Стэплтон выступал в России за магнитогорский "Металлург", "Нефтехимик", "Ак Барс", "Спартак".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за "Шеффилд", вышел к английским болельщикам в маске президента России Путина.

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