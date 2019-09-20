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20 сентября • обновлено в 17:31
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"Все должны": стала известна правда о создателе команды Путина

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Бывший совладелец и промоутер крупного московского ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для российского хоккеиста, звезды НХЛ Александра Овечкина.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

GLOBAL LOOK PRESS

"Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке. Платит ли он за них? Наша звезда не привыкла платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца", - сказал Лобжанидзе в интервью "Матч ТВ".

Отметим, что в 2017 году Александр Овечкин стал инициатором общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина "Putin Team", куда вошли многие звезды российского шоу-бизнеса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Овечкин взбесился из-за фанатов после провала России на чемпионате мира по хоккею.

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Персона
Александр Овечкин
Место
Россия
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