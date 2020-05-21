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21 мая • обновлено в 15:57
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В России умер олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР по хоккею

1.7т
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Олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР по хоккею россиянин Александр Герасимов умер в возрасте 61 года. Причина смерти не уточняется.

"Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР – Александр Петрович Герасимов. Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", – написано на официальной странице ХК ЦСКА в Twitter.

Александр Герасимов

Александр Герасимов

Известия

Герасимов начал карьеру в команде "Дизелист" в 1978 году, а в 1980-м перешел в московский ЦСКА, где выступал до 1988 года. Он провел 232 матча в чемпионате СССР, забив 73 шайбы. В 1984 году в составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер легенда советского хоккея Юрий Гомоляко.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
смерть СССР
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