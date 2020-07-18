Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталc" и "Ванкувер Кэнакс" Алексей Тезиков умер в 42 года.

"Алексею Павловичу стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, не приходя в сознание", - сообщается на сайте тольяттинской "Лады", воспитанником которой был спортсмен.

Чемпион России внезапно умер на улице Twitter ХК Лада

Тезиков дебютировал в составе "Лады" в сезоне-1995/1996, став чемпионом России. Он начал выступать в НХЛ в 1999-м. Всего защитник провел 30 матчей за "Вашингтон" и "Ванкувер". В Канаде он выступал за клуб юниорской лиги Квебека "Монктон Уайлдкэтс", в составе которого завоевал "Реймонд Легаси Трофи" — приз лучшему защитнику-новичку.

Вместе с молодежной сборной России спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата мира-1998. В апреле 1999 года Алексей дебютировал в НХЛ в составе "Вашингтон Кэпиталз". В общей сложности в НХЛ он сыграл в 30 матчах за "Вашингтон" и "Ванкувер".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Лозинский умер на 66-м году жизни, не сумев побороть тяжелую болезнь, которая беспокоила его в последние годы.