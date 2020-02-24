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24 февраля • обновлено в 14:31
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Украинский хоккеист забил невероятную шайбу после ошибки голкипера в УХЛ

1.3т
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Защитник МХК "Динамо" Руслан Лисин отличился удивительной шайбой в ворота "Ледяных Волков" в 37-м туре украинской хоккейной лиги Пари-Матч, забив после ошибки голкипера.

На официальном канале УХЛ на YouTube опубликовали видео гола, который случился в результате удара из нейтральной зоны. Казалось, что вратарь "Ледяных Волков" контролирует ситуацию, но шайба непонятным образом перелетела через его руку и оказалась в сетке.

Матч "Динамо" против "Ледяных Волков"

Матч "Динамо" против "Ледяных Волков"

МХК "Динамо" Харьков

Этот гол помог харьковской команде одержать неожиданную победу над киевлянами (4:1), которая стала для них лишь третьей в сезоне, однако это не помогло им уйти с последнего места в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок херсонского "Днепра" Александр Шибаев забил фантастическую шайбу из-за ворот в поединке 34-го тура УХЛ против "Ледяных Волков".

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина Харьков
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