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Украинский хоккеист получил жуткую травму в матче

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Нападающий хоккейного клуба "Ледяные волки" Соломон Шапиро получил перелом большеберцовой кости в матче 23-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги против "Кременчука" (2:6).

Соломон Шапиро

Соломон Шапиро

УХЛ

В середине первого периода после неудачного силового приема 22-летний хоккеист получил серьезную травму. Игроку на льду наложили на ногу клюшку вместо шины и на носилках унесли с площадки.

Сезон 2017/18 был рекордным для Шапиро – в 42 матчах форвард набрал 46 (22+24) очка при показателе полезности -37. Ранее Соломон выступал в чемпионатах Украины по хоккею в составе клубов "Дженералз" и "Рапид", где за 3 сезона провёл 67 матчей и отметился 25 (9+16) результативными баллами. В этом сезоне он набрал 11 (6+5) очков в 21 поединке.

"Ледяные Волки" замыкают турнирную таблицу, с 7 очками размещаясь на 6 строчке.

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Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина
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