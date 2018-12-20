Украинский хоккеист получил жуткую травму в матче

Нападающий хоккейного клуба "Ледяные волки" Соломон Шапиро получил перелом большеберцовой кости в матче 23-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги против "Кременчука" (2:6).

Соломон Шапиро УХЛ

В середине первого периода после неудачного силового приема 22-летний хоккеист получил серьезную травму. Игроку на льду наложили на ногу клюшку вместо шины и на носилках унесли с площадки.

Сезон 2017/18 был рекордным для Шапиро – в 42 матчах форвард набрал 46 (22+24) очка при показателе полезности -37. Ранее Соломон выступал в чемпионатах Украины по хоккею в составе клубов "Дженералз" и "Рапид", где за 3 сезона провёл 67 матчей и отметился 25 (9+16) результативными баллами. В этом сезоне он набрал 11 (6+5) очков в 21 поединке.

"Ледяные Волки" замыкают турнирную таблицу, с 7 очками размещаясь на 6 строчке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, один из новичков киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд сыграл в заключительном матче Лиги Европы против "Яблонеца" всего 7 минут. Получив ужасную травму в одном из эпизодов матча, футболист покинул поле на карете скорой помощи.