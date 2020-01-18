УХЛ назвала лучших игроков месяца

Украинская хоккейная лига и ТМ "Parimatch" продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

Лучшим вратарем декабря стал игрок "Кременчука" Вячеслав Новицкий. Голкипер провёл на льду 245 минут, принес своему клубу три победы в основное время, а "Донбассу" "горожане" уступили в овертайме. Месяц Новицкий закончил с показателем надёжности 1.22 и 95,2% отбитых бросков.

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Владимир Алексюк из "Белого Барса". В декабре белоцерковцы одержали 4 победы в 6 матчах (в том числе две – всухую), а Алексюк заработал 1 (0+1) очко при показателе полезности +5.

Лучшим нападающим декабря стал представитель "Донбасса" Олег Шишлянников. Форвард набирал очки во всех 5 матчах дончан, забросив 7 шайб и отдав 2 передачи при показателе полезности +9. Отметим, что в 3 матчах шайбы Шишлянникова стали победными.

Автором лучшей шайбы месяца стал нападающий "Донбасса" Виталий Лялька. Когда дончане играли в меньшинстве, форвард получил передачу на ход от Александра Большакова и на скорости опередил последнего защитника "Днепра", после чего на замахе уложил голкипера херсонцев и завёл шайбу в сетку ворот:

Напомним, что в состав экспертной комиссии входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра.

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