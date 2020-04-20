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20 апреля • обновлено в 19:43
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/ Новости хоккея

"Ты сам кто такой?" Экс-игрок сборной России ответил чиновникам РФ

1.6т
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Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов жестко раскритиковал чиновников в РФ за их отношения к гражданам страны во время пандемии коронавируса.

В частности, спортсмен прокомментировал действия мэра Новокузнецка, который мешал хоккеисту Николаю Старченко в одиночестве заниматься на спортплощадке.

Илья Брызгалов

Илья Брызгалов

НХЛ

"Человек хочет позаниматься в одиночестве, не находится в группе людей. То, что произошло, я не понимаю. Издеваются. Тебя поставили начальником, и ты начинаешь воспринимать людей иначе. Вы, ребятки, становитесь нашими крепостными. Тот же мэр города в людях видит не граждан, которым должен всячески помогать и содействовать, улучшая их жизнь и быт, а – как крепостных, как свое средство заработка. И поэтому они должны его беспрекословно слушаться и подчиниться. А ты сам кто такой?" – цитирует Брызгалова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик признался в агрессии после того, как услышал о закрытии церквей из-за карантина в стране.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
НХЛ
Место
Россия Новокузнецк
Тег
сборная России по хоккею
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