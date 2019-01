''Странные события'': звезда НХЛ высказался о взрыве в Магнитогорске

Центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин прокомментировал ужасные события в родном Магнитогорске. 31 декабря в одном из подъездов многоэтажки прогремел мощный взрыв.

Российский хоккеист очень обеспокоен случившимся, несмотря на то, что в момент инцидента находился далеко от дома.

"Странные события вообще там творятся, какая-то машина взорвалась, стрельба была слышна. Много информации всякой, кто-то говорит, что теракт, кто-то, что газовая труба взорвалась, пока неясно ничего, но это большое горе, конечно", - цитирует спортсмена Спорт-Экспресс.

При этом Малкин признался, что никто из его знакомых не пострадал.

"Я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й… Буквально двадцать домов разница. Никого лично вроде не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушел…Не так много информации дают. Друзья скидывают видео, говорят, очень медленно раскапывают, чуть ли не вручную. Боятся, что бы дом дальше не разрушился", - рассказал о спасательной операции хоккеист.

В знак поддержки Малкин нанес на свои коньки надписи "Магнитогорск, мы с тобой" и "Магнитогорск, ты в наших сердцах".

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM