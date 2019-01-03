''Странные события'': звезда НХЛ высказался о взрыве в Магнитогорске

Центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин прокомментировал ужасные события в родном Магнитогорске. 31 декабря в одном из подъездов многоэтажки прогремел мощный взрыв.
Российский хоккеист очень обеспокоен случившимся, несмотря на то, что в момент инцидента находился далеко от дома.
"Странные события вообще там творятся, какая-то машина взорвалась, стрельба была слышна. Много информации всякой, кто-то говорит, что теракт, кто-то, что газовая труба взорвалась, пока неясно ничего, но это большое горе, конечно", - цитирует спортсмена Спорт-Экспресс.
Взрыв в Магнитогорске
Взрыв в Магнитогорске
Взрыв в Магнитогорске
При этом Малкин признался, что никто из его знакомых не пострадал.
"Я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й… Буквально двадцать домов разница. Никого лично вроде не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушел…Не так много информации дают. Друзья скидывают видео, говорят, очень медленно раскапывают, чуть ли не вручную. Боятся, что бы дом дальше не разрушился", - рассказал о спасательной операции хоккеист.
Взрыв в Магнитогорске
Взрыв в Магнитогорске
Взрыв в Магнитогорске
В знак поддержки Малкин нанес на свои коньки надписи "Магнитогорск, мы с тобой" и "Магнитогорск, ты в наших сердцах".
Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.— Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.
The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM
Как сообщал OBOZREVATEL, российские спасатели вытащили 39 тел при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске. Среди них — 6 детей. По словам спасателей, под обломками больше никого нет.
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