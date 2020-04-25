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Стали известны даты проведения матчей плей-офф чемпионата УХЛ - Пари-Матч 2019/20

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Чемпионат Украинской хоккейной лиги, как и весь мировой спорт, стал на паузу. В связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, и предпринятыми в связи с этим мерами безопасности, 17 марта сезон 2019/20 был приостановлен.

Названы даты плей-офф чемпионата УХЛ - Пари-Матч

Матчи 1/4 финала плей-офф состоялись без зрителей – участниками полуфинала стали "Кременчук", "Донбасс", "Днепр" и "Белый Барс".

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед. В соответствии с регламентом, 3, 4 и 6 матчи будут сыграны на поле команды с более низким номером посева:

"Кременчук" (1) - "Белый Барс" (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

"Донбасс" (2) - "Днепр" (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Исходя из этого, финал чемпионата УХЛ - Пари-Матч сезона 2019/20 пройдёт 16-17, 20-21 сентября, а в случае необходимости матчи так же состоятся 23, 25 и 27 сентября. В случае, если полуфинальные серии завершатся после 4-6 матчей, финальная серия будет начата ранее.

Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина
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