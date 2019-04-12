Стал известен победитель чемпионата Украины по хоккею

ХК "Донбасс" победил соперников из Херсона в пятом матче финальной серии Украинской хоккейной лиги Пари-Матч и досрочно завоевал золотые медали первенства.

Победный для себя поединок донецкий клуб начал с активного прессинга – большую часть игрового времени "Донбасс" проводил в зоне противника, атакуя ворота Олега Петрова. Такой настрой фактически сразу вылился в шайбу от Владимира Романенко, который от синей линии прошил голкипера "щук" и открыл счет в матче.

Новости В Канаде хоккеист жестоко расправился с арбитром

Во втором периоде херсонцы существенно активизировались в атаке, однако распечатать ворота Богдана Дьяченко у них так и не вышло. В свою очередь, команда Сергея Витера ещё трижды отличилась в воротах противника – по шайбе на свой счет записали Максим Разумов, Виталий Лялька и Илья Коренчук.

"Донбасс" – "Днепр" УХЛ

Только на последних минутах второй двадцатиминутки "Днепр" смог размочить счёт и Кирилл Бондаренко записал себе в актив первую шайбу херсонцев в этом матче.

В заключительном отрезке встречи команды не смогли отметится заброшенными шайбами, однако по накалу страстей и обоюдоострой борьбе третий период соответствовал принципиальности всей финальной серии.

Таким образом, "Донбасс" со счетом в серии 4:1 завоевывает седьмой в истории клуба чемпионский титул, а "Днепр" в дебютном для команды сезоне становится обладателем серебряного комплекта наград.

"Донбасс" – "Днепр" 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Счет в серии: 4:1

Шайбы: 1:0 Романенко (Сильницкий, Мазур, -больш.), 5:29; 2:0 Разумов (Сильницкий), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, -больш.), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, -меньш.), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачев, -больш.), 37:10;

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Григорьев, Воронин - Александров; Лялька - Мазур - Коренчук, Разумов - Захаров - Никифоров, Пуголовкин - Карпенко - Костиков, Мостовой - Денискин.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов - Шулешов, Афанасьев - Пугачев, Матвиенко - Декало; Ромащенко - Черемнов - Жвачкин, Янишевский - Бондаренко - Дунаев, Коваленко - Макарицкий - Золтухин, Зык;

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Украины по баскетболу определился первый финалист.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!