"Сокол" победил в овертайме, "Кременчук" и "Белый Барс" забили 11 шайб в УХЛ Париматч. Видео

В понедельник, 9 ноября, в УХЛ Париматч состоялось два матча: "Сокол" добыл вторую подряд победу в овертайме, а "Кременчук" разгромил "Белый Барс" в поединке с 11 шайбами.

Киевское дерби увереннее начали "Ледяные Волки", открывшие счет уже спустя две с половиной минуты после старта первого периода. Несмотря на игру в меньшинстве, Сергею Емелину удалось пробить Никиту Кубрицкого. Еще до первого перерыва "Сокол" сумел не только восстановить паритет, а еще и выйти вперед благодаря шайбам Дениса Гончаренко и Ильи Олендатренко.

Несмотря на большое количество моментов, во второй двадцатиминутке команды отличились всего один раз. Хоккеист "Волков" Кирилл Маландин удачно подставил клюшку после паса Шабанова и сравнял счет перед решающим периодом. В нем было забито аж четыре шайбы. "Сокол" дважды выходил вперед, но хозяевам оба раза удавалось отыгрываться.

Победной шайбой в составе гостей отличился Михаил Симчук спустя две минуты после начала овертайма. Команды поделили три очка в пользу "Сокола".

"Ледяные Волки" – "Сокол" 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 Емелин (Шабанов, Лучников, меньш.) 02:33; 1:1 Гончаренко (Сысак), 07:55; 1:2 Олендаренко (Морозов, Михнов), 10:11; 2:2 Маландин (Шабанов, Лучников), 35:12; 2:3 Ступак (Нименко, больш), 43:15; 3:3 Жигалов (Панков), 47:13; 3:4 Рубан (Нименко, больш.), 51:47; 4:4 Сурин (Жигалов, Емелин), 59:01; 4:5 Симчук (Олендатренко), 62:05;

"Ледяные Волки": Стельмах (Макаренко); Жигалов – Моксунен, Лучников – Неверов (А), Сысоев – Фроленко; Емелин – Сурин – Панков (А), Маландин – Шапиро – Шабанов, Черемнов – Андрющенко – Абаджян, Болотин – Борисов – Булах.

"Сокол": Кубрицкий (Пеленский); Олендатренко – Голубич, Сысак – Платонов, Фирсов – Павлов, Сушков; Рубан – Ступак – Нименко (А), Морозов (К) – Симчук – Михнов (А), Середницкий – Панченко – Павленко, Гончаренко – Сиротенко – Пойманов.

Действующий чемпион УХЛ Париматч "Кременчук" уверенно разобрался с "Белым Барсом" и добыл пятую победу в шести матчах.

"Горожане" открыли счет на 10-й минуте поединка усилиями Киселева, а спустя еще пять удвоили свое преимущество после добивания Коробова. Команде из Белой Церкви удалось сократить отставание за 30 секунд до конца первого периода после результативной игры Грабовецкого.

Во второй двадцатиминутке клубы устроили настоящие голевые качели. "Кременчук" дважды увеличивал свой разрыв до двух шайб, но "Белому Барсу" удалось оба раза вернуться в игру. На 32-й минуте матча Киселев уверенно реализовал выход один на один с Полгородником и установил окончательный счет во втором периоде – 5:3.

В заключительном отрезке поединка белоцерковская команда больше не забивала, а вот "горожане" смогли отличиться трижды и довести дело до разгрома.

"Кременчук" – "Белый Барс" 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Киселев (Серанов – Созонов), 09:36; 2:0 – Коробов (Пукс – Грицких), 14:06; 2:1 – Грабовецкий (Гребеник),19:36, 3:1 – Созонов (Киселев – Серанов), 24:43; 3:2 – Благой (Даниленко), 25:12; 4:2 – Денискин (Дубинин), 27:17; 4:3 – Даниленко (Благой – Мороз), 29:57; 5:3 – Киселев (Созонов), 32:00; 6:3 – Денискин (Алексюк – Дубинин), 51:20; 7:3 – Денискин (Дубинин – Гордюшин), 55:05; 8:3 – Коробов (59:48).

"Кременчук": Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев – Григорян, Хришпенц – Алексюк, Грицких – Толстушко, Яковлев – Варава; Киселев (К) – Серанов – Созонов, Савицкий – Волков – Пукс (А), Савченко – Гриценко (А) – Ворона, Коробов – Дубинин – Денискин.

"Белый Барс": Полгородник (Сулима); Грицюк – Портной, Будько – Таран (А), Ядловский (А) – Собко, Киселев – Резюк; Благой (К) – Даниленко – Мороз, Грабовецкий – Гребеник – Бородай, Ромахин – Резюк – Петрошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победы в УХЛ Париматч одержали "Донбасс" и "Краматорск".