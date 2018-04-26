Россия отметилась мерзким поступком на ЮЧМ по хоккею: опубликовано видео

Сборная России по хоккею без шансов уступила команде США (1:5) в четвертьфинальном матче юниорского ЧМ-2018, который проходит в Челябинске и Магнитогорске. После окончания встречи организаторы не позволили американцам насладиться своим гимном.

Сперва были включены одновременно гимны США и другой страны, а позже американский гимн был выключен, прервавшись для сообщения диктора. Хоккеисты из США не растерялись и допели гимн без музыкального сопровождения.

Такой гнусный поступок вызвал адекватную реакцию у болельщиков.

"Как же стыдно...Похоже,специально сделали от обиды,злобы и бессилия.Низко... " - пишут фанаты в комментариях.

Напомним, что юношеская сборная Украины по хоккею в блестящем стиле выиграла чемпионат мирав Дивизионе IB и добилась повышения в классе.