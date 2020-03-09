Главная Новости
9 марта • обновлено в 13:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Россия не примет чемпионат мира-2020 по хоккею

2.1т
Читать материал на украинском

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира-2020 не будет перенесен из Швейцарии в Россию из-за коронавируса.

"Перенос соревнований в другую страну, в том числе в Россию, невозможен. Если ситуация продолжит развиваться в этом же ключе, высока вероятность отмены мужского чемпионата мира", – заявил Куммола в интервью Ilta-Sanomat.

Чемпионат мира-2020 по хоккею

Чемпионат мира-2020 по хоккею

ЧМ-2020 по хоккею запланирован на 8-24 мая, и должен пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Ранее в IIHF приняли решение отменить женское мировое первенство, которое должно было пройти в Канаде в марте и апреле. Судьба мужского чемпионата мира будет определена 20 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители IIHF обсуждали вопрос с переносом чемпионата мира по хоккею-2020 из Швейцарии в российский Сочи из-за вспышки коронавируса.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Швейцария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Валенсия
VS
Аталанта
Победа Валенсии с форой (0)
2.14 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Тоттенхэм
Инд. тотал Лейпцига больше 1.5
1.58 Сделать ставку
Эйбар
VS
Реал Сосьедад
Победа Реала Сосьедад с форой (0)
1.83 Сделать ставку
Автомобилист
VS
Сибирь
Победа Автомобилиста
1.75 Сделать ставку
Динамо Москва
VS
Спартак
Инд. тотал Спартака больше 1.5
1.61 Сделать ставку
Сассуоло
VS
Брушия
Гости не проиграют
2.104 Сделать ставку
Ростов
VS
ЦСКА
Ничья
3.28 Сделать ставку
Спартак
VS
Краснодар
Победа хозяев
2.65 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Торонто
Победа хозяев
2.865 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
VS
Детройт
Победа гостей
3.036 Сделать ставку