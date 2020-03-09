Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира-2020 не будет перенесен из Швейцарии в Россию из-за коронавируса.

"Перенос соревнований в другую страну, в том числе в Россию, невозможен. Если ситуация продолжит развиваться в этом же ключе, высока вероятность отмены мужского чемпионата мира", – заявил Куммола в интервью Ilta-Sanomat.

Чемпионат мира-2020 по хоккею

ЧМ-2020 по хоккею запланирован на 8-24 мая, и должен пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Ранее в IIHF приняли решение отменить женское мировое первенство, которое должно было пройти в Канаде в марте и апреле. Судьба мужского чемпионата мира будет определена 20 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители IIHF обсуждали вопрос с переносом чемпионата мира по хоккею-2020 из Швейцарии в российский Сочи из-за вспышки коронавируса.

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