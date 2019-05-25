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/Новости хоккея

Россия – Финляндия: смотреть онлайн хоккей на чемпионате мира

2.2тЧитать материал на украинском

В субботу, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2019 проведут сборные России и Финляндии.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

Плеер с телетрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

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Россия – Финляндия: прогноз на полуфинал ЧМ по хоккею

Напомним, что в четвертьфинале "Красная машина" уверенно обыграла команду Соединенных Штатов Америки.

Во втором полуфинале сразятся Канада и Чехия. "Кленовые листья" в игре 1/4 финала добыла фантастическую победу над Швейцарией, переведя игру в овертайм лишь за 0.3 секунды до окончания встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Плеер с телетрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала... ". Это куда же "патриоты" смотрят?! Команду страны "агрессора" буду т на украинском сайте показывать... Да еще в прямом эфире!!!!
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40 tetigistus
40 tetigistus
Вперёд, Красная машина! Украина с тобой! 🇺🇦 🇷🇺
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ноздрёв Епифан
ноздрёв Епифан
40 tetigistus, не надо обобщать.Украина не может быть вместе с окупантом
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