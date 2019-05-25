Россия – Финляндия: смотреть онлайн хоккей на чемпионате мира

В субботу, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2019 проведут сборные России и Финляндии.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

Плеер с телетрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

Напомним, что в четвертьфинале "Красная машина" уверенно обыграла команду Соединенных Штатов Америки.

Во втором полуфинале сразятся Канада и Чехия. "Кленовые листья" в игре 1/4 финала добыла фантастическую победу над Швейцарией, переведя игру в овертайм лишь за 0.3 секунды до окончания встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!