Россия – Финляндия: смотреть онлайн хоккей на чемпионате мира

В субботу, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2019 проведут сборные России и Финляндии.
Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – в 16:15 по киевскому времени.
Плеер с телетрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.
Напомним, что в четвертьфинале "Красная машина" уверенно обыграла команду Соединенных Штатов Америки.
Во втором полуфинале сразятся Канада и Чехия. "Кленовые листья" в игре 1/4 финала добыла фантастическую победу над Швейцарией, переведя игру в овертайм лишь за 0.3 секунды до окончания встречи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.
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