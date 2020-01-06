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6 января • обновлено в 11:46
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Пропаганда в действии! Российский канал показал "мифическую" победу сборной России вместо фиаско

1.2т
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В России произошел казус, связанный с трансляцией финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия – Канада (3:4).

Изначально трансляция финала планировалась на канале "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал. А на "Матч ТВ" взамен решили пустить в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только образца 2011 года – и поставили этим решением в тупик многих болельщиков.

Сборная России проиграла в финале молодежного чемпионата мира Канаде

Сборная России проиграла в финале молодежного чемпионата мира Канаде

В результате большая часть российских зрителей пережила безумную гамму эмоций. Посмотрев трансляцию на "Матч ТВ", поклонники спорта принялись поздравлять друг друга. Отличились даже известный футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Каково же было их разочарование, когда они узнали, что смотрели матч 9-летней давности, в то время как сборная образца 2020 года проиграла. К слову, Первый канал награждение россиян серебряными медалями решил не показывать.

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Пропаганда в действии! Российский канал показал "мифическую" победу сборной России вместо фиаско
Пропаганда в действии! Российский канал показал "мифическую" победу сборной России вместо фиаско

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла в финале чемпионата мира по хоккею U-20 Канаде со счетом 3:4.

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Автор
Денис Карпов
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
сборная России по хоккею
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