Пропаганда в действии! Российский канал показал "мифическую" победу сборной России вместо фиаско

В России произошел казус, связанный с трансляцией финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия – Канада (3:4).

Изначально трансляция финала планировалась на канале "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал. А на "Матч ТВ" взамен решили пустить в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только образца 2011 года – и поставили этим решением в тупик многих болельщиков.

Сборная России проиграла в финале молодежного чемпионата мира Канаде

В результате большая часть российских зрителей пережила безумную гамму эмоций. Посмотрев трансляцию на "Матч ТВ", поклонники спорта принялись поздравлять друг друга. Отличились даже известный футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Каково же было их разочарование, когда они узнали, что смотрели матч 9-летней давности, в то время как сборная образца 2020 года проиграла. К слову, Первый канал награждение россиян серебряными медалями решил не показывать.

OBOZREVATEL собрал наиболее любопытные комментарии попавшихся на удочку российских пользователей соцсетей.

спасибо матчтв за то что я смотрела не тот матч#РоссияКанада — линчоус (@linalinchous) January 5, 2020

Поздравляю нашу сборную. 5-3, Как всегда на высоте👍

Канадцы должны знать свое место..

#РоссияКанада pic.twitter.com/A64rnaIPD7 — VM (@VM19538774) January 5, 2020

Люди, включайте ПЕРВЫЙ КАНАЛ

А результаты матча, который идёт по МатчТв можете погуглить #РоссияКанада — Tini Stoessel Rusia (@NastiaTinista) January 5, 2020

Хоккейный вечер:

включили не ту трансу (здравствуй, 2011) НЕ ПОНИМАЮ КАК НЕ СПРАШИВАЙТЕ

переключили

поняли: наши начинают проигрывать там, куда ставим мы

потеряли 4814 нервных клеток

зато запоминающаяся игра

PS уважайте спортсменов после проигрышей

это не сложно #россияканада — Gulnara✨ (@bagulnam) January 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла в финале чемпионата мира по хоккею U-20 Канаде со счетом 3:4.

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