Словацкая журналистка Барбора Жачикова получила жуткую травму на матче чемпионата страны по хоккею между командами "Банска Бистрица" и "Попрад".

Барбора Жачикова в больнице

Девушка стояла в той части трибун, где нет щитов, и делала заметки, когда ей в лицо прилетела шайба.

Барбора Жачикова сразу после травмы

"Шайба летела слишком высоко, поэтому я не смог до нее добраться. Я обернулся и попробовал достать ее, а потом увидел, как она ударилась о лицо девушки. Мне стало не по себе", – приводит слова одного из хоккеистов iDNES.cz.

У журналистки диагностированы перелом кости лица, сотрясение мозга, открытая рана и сильное повреждение глаза. Врачи борются за сохранение зрения и мимики лица Барборы, позже будет проведена пластическая операция для исправления косметических дефектов.

Барбора Жачикова до травмы Facebook Барборы Жачиковой

Барбора Жачикова до травмы Facebook Барборы Жачиковой

Барбора Жачикова до травмы Facebook Барборы Жачиковой

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче хоккейной лиги Онтарио (OHL) нападающий "Лондон Найтс" коньком распорол ногу голкиперу "Ниагара Айс Догс", пытаясь вернуть владение шайбой своей команде.

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