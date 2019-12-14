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14 декабря • обновлено в 13:22
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Попадание шайбы жестко изуродовало журналистку-красавицу: фото 18+

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Словацкая журналистка Барбора Жачикова получила жуткую травму на матче чемпионата страны по хоккею между командами "Банска Бистрица" и "Попрад".

Барбора Жачикова в больнице

Барбора Жачикова в больнице

Девушка стояла в той части трибун, где нет щитов, и делала заметки, когда ей в лицо прилетела шайба.

Барбора Жачикова сразу после травмы

Барбора Жачикова сразу после травмы

"Шайба летела слишком высоко, поэтому я не смог до нее добраться. Я обернулся и попробовал достать ее, а потом увидел, как она ударилась о лицо девушки. Мне стало не по себе", – приводит слова одного из хоккеистов iDNES.cz.

У журналистки диагностированы перелом кости лица, сотрясение мозга, открытая рана и сильное повреждение глаза. Врачи борются за сохранение зрения и мимики лица Барборы, позже будет проведена пластическая операция для исправления косметических дефектов.

Барбора Жачикова до травмы

Барбора Жачикова до травмы

Facebook Барборы Жачиковой

Барбора Жачикова до травмы

Барбора Жачикова до травмы

Facebook Барборы Жачиковой

Барбора Жачикова до травмы

Барбора Жачикова до травмы

Facebook Барборы Жачиковой

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Автор
Максим Богданов
Место
Словакия
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