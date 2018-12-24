''Пиво и проститутки'': канадского хоккеиста повергла в ужас ''кошмарная Россия''

Канадский хоккеист Брент Сопел, игравший в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" рассказал о диких вещах, происходящих в России.

Брент Сопел Чемпионат

" База – это тихий ужас, там следили за каждым твоим шагом. Односпальные кровати, если положить на неё ноутбук, то места по бокам почти не останется. Это был кошмар. В Новокузнецке базы не было, но сам город всё равно был настоящим кошмаром. Русские при любой возможности пытались выбраться, чтобы пойти попить тёплого пива через соломинку",- цитирует спортсмена Чемпионат.com.

Хоккеист до сих пор с содроганием вспоминает всю дичь, которую ему пришлось увидеть в РФ.

"Я не хотел заканчивать карьеру и готов был поехать играть куда угодно, даже в Новокузнецк – худшее место на свете. Был полный дурдом, но я столько всего пережил! Видел, например, как люди курили в самолётах и пили пиво. Да, игроки жили ради пива и проституток. Неважно, где, в Москве или ещё где-то. В баре или отеле просто берёшь какую хочешь", - отметил Сопел.

Брент вспомнил свое посещение в одну из клиник города.

"Когда я только приехал, мне надо было сдать тест на ВИЧ для визы. И вот я подхожу к окошку сдать анализ, как будто к окну выдачи в закусочной. Я протягиваю туда руку, и она колет меня иглой, которой до этого пользовались человек 10, наверное. Так что если у меня до этого не было СПИДа, то я его получил", - подытожил хоккеист.

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