Определился победитель Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старз" в шестом матче финальной серии со счетом 2:0 и завоевала Кубок Стэнли-2020 (4:2 по итогам противостояния между командами).

"Тампа-Бэй" открыла счет в первом периоде поединка, воспользовавшись численным преимуществом. Во второй двадцатиминутке команде удалось удвоить перевес в счете, когда один из ее игроков удачно сыграл на перехвате и наказал соперника за ошибку. "Даллас" не сумел оказать достаточное давление на ворота "Лайтнинг", которые спокойно довели дело до победы в третьем периоде.

Таким образом, "Тампа-Бэй" с четырьмя российскими хоккеистами в составе во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли. До этого им удавалось сделать это в сезоне 2003/04.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году "Сент-Луис Блюз" стал победителем этого соревнования впервые в своей истории.