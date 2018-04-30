Определились соперники сборной Украины по хоккею на чемпионате мира-2019

В будущем году украинская национальная хоккейная команда сыграет в Дивизионе IB чемпионата мира, где выступала в 2018-м. Чемпионаты в дивизионах IA, IB и IIA уже завершены, поэтому оппоненты нашего коллектива уже известны.

Так, соперниками украинской команды в будущем году станут сборные Польши, Нидерландов, Японии, Эстонии и Румынии, пишет Xsport.

Стоит отметить, что впервые национальная команда Украины не смогла выбраться в Дивизион IA с первой попытки, вылетев из него.

Как сообщал "Обозреватель", сборная Украины U-18 выиграла домашний ЧМ в Дивизионе IB, получив повышение в классе.