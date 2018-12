''Наказали'': со сборной России на чемпионате мира произошел уникальный случай

В матче молодежного чемпионата мира случился удивительный эпизод – абсолютно редчайший и уникальный для хоккея. Сборную России наказали дважды за один эпизод.

Российская команда играла в большинстве, но швейцарцам удалась контратака – нападающий Марко Леманн воспользовался ошибкой защитника Дмитрия Саморукова, обокрал его и пытался убежать "один в ноль" с вратарем Данилом Тарасовым.

Россиянин, пытаясь остановить соперника, сфолил на нем, однако форвард смог продолжить атаку, из-за чего Саморукову пришлось еще раз помешать ему – он нарушил правила во второй раз, сообщает СЭ.

I've never seen a guy get tripped twice on one breakaway - Swiss were awarded TWO penalty shots and did not score on either pic.twitter.com/xGVlEJCV1o