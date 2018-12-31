''Наказали'': со сборной России на чемпионате мира произошел уникальный случай

В матче молодежного чемпионата мира случился удивительный эпизод – абсолютно редчайший и уникальный для хоккея. Сборную России наказали дважды за один эпизод.

Российская команда играла в большинстве, но швейцарцам удалась контратака – нападающий Марко Леманн воспользовался ошибкой защитника Дмитрия Саморукова, обокрал его и пытался убежать "один в ноль" с вратарем Данилом Тарасовым.

Россиянин, пытаясь остановить соперника, сфолил на нем, однако форвард смог продолжить атаку, из-за чего Саморукову пришлось еще раз помешать ему – он нарушил правила во второй раз, сообщает СЭ.

I've never seen a guy get tripped twice on one breakaway - Swiss were awarded TWO penalty shots and did not score on either pic.twitter.com/xGVlEJCV1o — CJ Fogler (@cjzero) 31 декабря 2018 г.

Судьи вполне заслуженно наказали Саморукова дважды: эпизоды произошли с разницей в пару-тройку секунд. И так же заслуженно за каждый из фолов был назначен буллит – как бы странно и удивительно это ни смотрелось со стороны.

Новости В России чайки сломали стадион за 42 млрд

Швейцарцы не смогли реализовать ни один из них – поэтому после неудачных попыток вновь продолжили играть в меньшинстве. При этом в том случае, если бы швейцарцы забросили бы первый буллит, то второй был бы отменен – вместо него альпийская сборная получила бы право на обычное большинство.

Philipp Kurashev misses the net. So, neither shot actually hit the net. What a weird moment. #WJC2019 pic.twitter.com/yeiLSR53vM — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.

В итоге встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу россиян.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, главный российский пропагандистский телеканал Russia Today испугался и не стал показывать выход президента России Владимира Путина на площадку в хоккейном матче "Ночной лиги".