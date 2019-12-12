Молодежная сборная Украины проиграла на старте чемпионата мира по хоккею

Ммолодежная сборная Украины по хоккею с крупного поражения стартовала на чемпионате мира в Дивизионе 1В. На льду киевского Дворца спорта наша команда уступила Венгрии - 1:5.

Большую часть первого периода команды больше пристреливались к друг другу, попутно обмениваясь опасными моментами. Однако в этих ситуациях достаточно уверенно отыграли голкиперы обеих команд.

Под конец периода, при достаточно равной игре, венграм все же удалось обойти оборону украинской "молодежки", и, после второго добивания, прошить Артура Оганджаняна. Таким образом, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом сборной Венгрии.

В самом старте второй двадцатиминутки Денис Архипенко после точного паса от Дмитрия Даниленко сравнял счёт в матче. Однако, с равным счетом команды играли недолго - фактически сразу венгры смогли вновь прошить украинского голкипера и выйти вперед.

При всех попытках украинской команды отыграть пропущенные шайбы, вновь забить во втором периоде, в отличии от сборной Венгрии, им не удалось. А вот молодежной сборной Венгрии удалось ещё дважды отличиться в воротах Украины и существенно увеличить свои шансы на победу.

В заключительном отрезке встречи украинская "молодежка" все силы бросила в нападение, однако ни один из созданных моментов у ворот противника реализовать так и не смогли. Венгерская сборная, в свою очередь, ещё раз отличилась в воротах Артура Оганджаняна и установила окончательный счёт 1:5 на табло.

Напомним, что свой следующий матч молодежная сборная Украины проведёт против сборной Польши. Матч состоится 14 декабря в 20:00.

Украина U20 - Венгрия U20 1:5 (0:1, 1:3, 0:1 )

Украина U20: Оганджанян (Гурко); Кругляков - Чолач, Ратушный - Матусевич, Васильев-Логач, Грицюк; Матейченко - Пересунько - Кривошапкин, Середницкий - Морозов - Даниленко, Сиротенко - Целогородцев - Архипенко, Садовиков - Абаджян - Панченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины по хоккею не смогла доиграть матч против сборной Беларуси на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge из-за того, что у нее не осталось здоровых вратарей.

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