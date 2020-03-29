Лукашенко о пандемии: "С хоккеистами руки пожимаем, колошматим друг друга"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время игры в хоккей и не только, не придерживается никакого карантина при пандемии коронавируса.

"Я живу той же жизнью, что и жил. С хоккеистами встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее", – заявил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, после такого выступления Лукашенко демонстративно сыграл в хоккей в финале любительского чемпионата, и высмеял тему борьбы с коронавирусом.

Ранее глава соседней страны заявил, что Беларусь не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии.

По состоянию на 28 марта в Беларуси официально было зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом, при 0 смертей. 32 пациента излечились.

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