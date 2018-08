"Колхозник": хоккеист сборной России поиздевался над американским кубком и получил в ответ

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов вызвал жаркие споры в сети после того, как привез в родной Челябинск легендарный Кубок Стэнли. Спортсмен, ставший победителем НХЛ в составе "Вашингтон Кэпиталз", не нашел ничего лучшего, кроме как поесть из трофея пельмени.

Этот поступок оценили не все болельщики. В комментариях на сайте Чемпионат.com Кузнецову посоветовали проявлять уважение к кубку, а одни из читателей едко подколол российских депутатов. "Был бы это кубок Гагарина (главный трофей Континентальной хоккейной лиги – ред.), вся Дума уже на ушах бы стояла!", "Мир с ума сошел, если считает это нормальным", "Колхозник", "Доброе дело сделал: свой быдло-колхоз накормил из точной копии кубка", "Надо уважать кубок и себя", – написали читатели под соответствующей новостью.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf