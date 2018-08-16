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"Колхозник": хоккеист сборной России поиздевался над американским кубком и получил в ответ

5.9тЧитать новость на украинском

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов вызвал жаркие споры в сети после того, как привез в родной Челябинск легендарный Кубок Стэнли. Спортсмен, ставший победителем НХЛ в составе "Вашингтон Кэпиталз", не нашел ничего лучшего, кроме как поесть из трофея пельмени.

Этот поступок оценили не все болельщики. В комментариях на сайте Чемпионат.com Кузнецову посоветовали проявлять уважение к кубку, а одни из читателей едко подколол российских депутатов. "Был бы это кубок Гагарина (главный трофей Континентальной хоккейной лиги – ред.), вся Дума уже на ушах бы стояла!", "Мир с ума сошел, если считает это нормальным", "Колхозник", "Доброе дело сделал: свой быдло-колхоз накормил из точной копии кубка", "Надо уважать кубок и себя", – написали читатели под соответствующей новостью.

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Место
РоссияЧелябинск
Объект
сборная России по хоккею
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень скрепный кацапидар! Исконный, высокодуховный! Настоящий рЮцкий! Скот!
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