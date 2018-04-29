Колесников поздравил ДЮСШ ХК "Донбасс" с победой в чемпионате Украины

29 апреля сразу две команды детско-юношеской спортивной школы ХК "Донбасс" оформили чемпионские звания

Так, "Донбасс 2004" стал лучшим в первенстве U-14, а "Донбасс 2006" – в чемпионате U-12, обыграв прямого конкурента – херсонский "Днепр".

Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников поздравил игроков, их родителей, наставников команд – Владимира Карабаджака и Дмитрия Сумца, а также директора клубной ДЮСШ Александра Куликова с завоеванием золотых комплектов наград, которые стали доказательством высокого уровня подготовки хоккеистов спортивной школы донецкого клуба.

Напомним, ранее Украина выиграла ЧМ по хоккею U-18.