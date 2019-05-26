Канада – Финляндия: онлайн видеотрансляция финала чемпионата мира по хоккею

В воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 состоится финальный поединок. В борьбе за "золото" сразятся команды Канады и Финляндии.

Поединок в Братиславе на льду арены имени Онджея Непелы начнется в 21:10.

OBOZREVATEL проведет онлайн видеотрансляцию матча Канада - Финляндия. Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

Напомним, что в полуфинале "Кленовые листья" разгромили чехов, выиграв со счетом 5:1.

Как сообщал OBOZREVATEL в игре 1/2 финала Финляндия, состоящая из молодых хоккеистов, минимально переиграла сборную России, в составе которой было 75% игроков НХЛ.

Такой позор россиян вызвал бурю возмущения у болельщиков команды.

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