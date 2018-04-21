Как Украина выиграла ЧМ по хоккею U-18: опубликован обзор матча

Сборная Украины на чемпионате мира по хоккею U-18 в дивизионе 1В обыграла Румынию и заняла итоговое первое место, гарантировав себе повышение в классе. Встреча на льду киевского Дворца спорта завершилась со счетом 6:0.

"Обозреватель" предлагает своим читателям самые яркие моменты встречи.

Юношеский чемпионат мира U-18. Дивизион 1B.

Украина U-18 - Румыния U-18 - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 09:20 Ланин (Дуюн, Целогородцев) - 1:0, 11:20 Пересунько (Сиротенко) - 2:0, 29:19 Сиротенко (Середницкий) - 3:0, 35:09 Матейченко (Пересунько, Сиротенко) - 4:0, 42:02 Даниленко (Васильев) - 5:0, 55:41 Морозов (Даниленко) - 6:0

Вратари: Гурко - Деметр

Броски: 39 (19+11+9) - 11 (4+5+2)

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