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5 апреля • обновлено в 22:16
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Хоккейные арены из-за коронавируса предложили превратить в морги

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Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд считает, что не стоит ждать возобновления НХЛ в ближайшие дни, так как арены скоро могут использовать, как морги.

"Всем плевать на это. Сейчас у всего мира есть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас и вправду не до него. В конце концов, спорт — это развлечение, которое предоставляют нам высокооплачиваемые атлеты, дабы удовлетворить всех нас. Сейчас мы сражаемся за наши жизни, время сосредоточиться на единственной главной цели — борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали", — приводит журналист Рик Уэстхэд слова Драммонда.

Ранее российская четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова, проживающая сейчас в Италии, заявила, что на самом деле в стране не все так плохо.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
НХЛ Коронавирус
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