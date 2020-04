Хоккейные арены из-за коронавируса предложили превратить в морги

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд считает, что не стоит ждать возобновления НХЛ в ближайшие дни, так как арены скоро могут использовать, как морги.

"Всем плевать на это. Сейчас у всего мира есть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас и вправду не до него. В конце концов, спорт — это развлечение, которое предоставляют нам высокооплачиваемые атлеты, дабы удовлетворить всех нас. Сейчас мы сражаемся за наши жизни, время сосредоточиться на единственной главной цели — борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали", — приводит журналист Рик Уэстхэд слова Драммонда.

“Nobody gives a shit right now… Better to turn hockey rinks into makeshift hospitals or morgues.“



— Dr. Alan Drummond of the Canadian Association of Emergency Room Physicians on when the NHL & other leagues should resume play. pic.twitter.com/TVH3wjUTdt