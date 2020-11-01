ХК 'Кременчук' обыграл ХК 'Днепр' на выезде в УХЛ Париматч

1 ноября, в Херсоне состоялся центральный матч 3-го тура УХЛ Париматч, в котором местный "Днепр" принимал на своей площадке чемпиона Украины "Кременчук".

Первый пять минут старта поединка проходили в равной борьбе без ворот. Дальше, к экватору периода, херсонцы перехватили инициативу, но не смогли реализовать два 100% момента. Первым мог отличиться Гасников - форвард "щук" выходил на убойную позицию, и казалось, что после его броска шайба залетит точно в верхний угол, но на ее пути стал Новицкий. А позже, после броска Макарова, шайба перед вратарем "горожан" попала в подставленную Афанасьевым клюшку и перелетев через плечо Новицкого почти залетела в ворота. Но вновь кипер "Кременчука" не позволил каучуковому снаряду залететь в ворота

Последние две минуты первого периода прошли под аккомпанемент атак обеих команд и силовых приемов, но на первый перерыв команды ушли с нулями на табло.

Стартовые пять минут второй двадцатиминутки прошли под полным перевесом "Кременчука" - гости полностью прижали хозяев к их воротам, и только мастерство Хомутова не позволило им забить гол. В дальнейшем, до средины второго периода, на площадке шла равная и вязка борьба - на 31 минуте форвард "горожан" Коробов сумел вывести гостей вперед – 1:0. В данном моменте, забросить шайбу ему помог конек Макарова, от которого резиновый снаряд отскочил в ворота Хомутова, после прострела форварда "Кременчука".

Через две минуты гости могли удвоить счет, но Гриценко не смог реализовать выход один на один и увеличить разницу в счете между командами. А вот херсонцы смогли реализовать свои моменты и отыграться в двойном большинстве - отличился защитник "щук" Дорофеев.

Третий отрезок продолжился с атак "Кременчука", но забросить "горожане" смогли только на 55 минуте, играя в формате 4 на 4. Тогда Денискин из-за чужих ворот отдал пас на Дубинина и тот с острого угла забил гол – 2:1 и гости вновь повели в счете.

"Днепр" имел возможность отыграться, но точность броска подвела херсонцев. То, что не получилось у "щук", получилось у "горожан". За 27 секунд до конца основного времени матча, хозяева выпустили шестого полевого игрока, но ошиблись в нападении, чем воспользовался защитник "Кременчука" Толстушко, который со своей зоны забросил шайбу в пустые ворота.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Первую "битву за Днепр" в новом сезоне одержали хоккеисты из Кременчуга.

"Днепр" - "Кременчук" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Коробов (Варава), 30:45; 1:1 – Дорофеев (Макаров), 35:50; 1:2 – Дубинин (Денискин), 54:49; 1:3 – Толстушко (Новицкий), 59:33.

Днепр: Хомутов (Петров); Дорофеев - Декало, Макаров (К) - Ратушный, Афанасьев (А) - Матусевич, Кругляков - Мельник; Брага - Крысанов - Швецов, Целогородцев (А) - Гасников - Вишняков, Тимченко - Воробьёв - Каракулько, Зайцев - Чернышенко - Ганута.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Александров, Грицких - Толстушко, Яковлев - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Созонов, Тютченко - Волков (А) - Савицкий, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.