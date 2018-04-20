"Еще не раз!" Порошенко восхитился украинскими хоккеистами

Президент Украины Петр Порошенко восхитился успехом украинских юношей на хоккейном чемпионате мира. Глава государства отметил победу наших ребят на домашнем первенстве планеты и их повышение в классе.
"Так держать! Сборная Украины одержала зрелищную победу на чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Уверен, наше подрастающее поколение спортсменов еще не раз позволит нам гордиться победами Украины", – написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, что украинцы впервые за десять лет поднялись в Дивизион IA чемпионата мира по хоккею (U-18). Наша команда сделала это, опередив в турнирной таблице австрийцев.
Как сообщал "Обозреватель", украинский хоккеист Виктор Захаров устроил невероятную патриотичную акцию в ХК "Донбасс".