"Еще не раз!" Порошенко восхитился украинскими хоккеистами

Президент Украины Петр Порошенко восхитился успехом украинских юношей на хоккейном чемпионате мира. Глава государства отметил победу наших ребят на домашнем первенстве планеты и их повышение в классе.

"Так держать! Сборная Украины одержала зрелищную победу на чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Уверен, наше подрастающее поколение спортсменов еще не раз позволит нам гордиться победами Украины", – написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Новости Определился победитель чемпионата Украины по хоккею

Отметим, что украинцы впервые за десять лет поднялись в Дивизион IA чемпионата мира по хоккею (U-18). Наша команда сделала это, опередив в турнирной таблице австрийцев.

Как сообщал "Обозреватель", украинский хоккеист Виктор Захаров устроил невероятную патриотичную акцию в ХК "Донбасс".