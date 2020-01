Эпичная ошибка игрока НХЛ привела к поражению его команды

Канадский хоккеист "Бостона" Брэд Маршан допустил досадную ошибку в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии".

Основное время поединка и овертайм закончились со счетом 5:5, после чего команды принялись пробивать буллиты. Первый из них был реализован "Филадельфией" только с пятой попытки. Таким образом, для продолжения борьбы канадцу необходимо было обязательно забивать. Маршан набрал необходимый разгон, но не попал клюшкой по шайбе, оставив ее в центре поля.

Brad Marchand overskates the puck on Boston's final shootout attempt of the night.



Bruins are now 0-for-7 in the shootout this season. pic.twitter.com/CxHD6AUQsj