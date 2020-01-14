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14 января • обновлено в 13:53
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Эпичная ошибка игрока НХЛ привела к поражению его команды

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Канадский хоккеист "Бостона" Брэд Маршан допустил досадную ошибку в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии".

Основное время поединка и овертайм закончились со счетом 5:5, после чего команды принялись пробивать буллиты. Первый из них был реализован "Филадельфией" только с пятой попытки. Таким образом, для продолжения борьбы канадцу необходимо было обязательно забивать. Маршан набрал необходимый разгон, но не попал клюшкой по шайбе, оставив ее в центре поля.

Брэд Маршан

Брэд Маршан

Это поражение позволило "Вашингтону" обойти "Бостон" в турнирной таблице Восточной конференции, команда опустилась на вторую позицию. Что касается "Филадельфии", то она занимает восьмое место.

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Тема
НХЛ
Место
США Филадельфия
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фил филька
фил филька
прикол. учитывая что при буллите нельзя катится назад ни сантиметра хоккеист канеш лажанул) как сказал бы обос - мощно оконфузился ))
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