"Донбасс" смял "Мариуполь", "Днепр" и "Краматорск" выдали матч-триллер в УХЛ Париматч. Видео

"Донбасс" добыл шестую победу на старте сезона УХЛ Париматч, забросив семь шайб в выездном матче против "Мариуполя".

Вице-чемпион Украины в сезоне 2019/20 активнее начал первый период и открыл счет уже на шестой минуте усилиями Максима Разумова. Несмотря на обилие голевых моментов, до первого перерыва команды больше не забивали.

Во второй двадцатиминутке шайбы хоккеистов "Донбасса" Егора Кутугина на отложенном штрафе и Олега Шишлянникова и Виктора Туркина в меньшинстве позволили гостям довести счет до крупного – 4:0 перед решающим отрезком игры.

Впервые "Мариуполь" забил, когда проигрывал в пять голов. Кирилл Бондаренко, как позже оказалось, отличился единственной шайбой в составе хозяев, не дав голкиперу "Донбасса" Илье Андрюхову отстоять "на ноль". После этого Евгений Монс и Олег Шишлянников по разу огорчили вратаря Максима Дуве, установив окончательный результат матча – 1:7.

"Мариуполь" - "Донбасс" 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Шайбы: 0:1 Разумов (Кожевников, Костиков), 05:45; 0:2 Кутугин (Кобелев, отл.штр), 22:03; 0:3 Шишлянников (Бирюков, меньш.), 24:59; 0:4 Туркин (Монс, меньш), 36:52; 0:5 Бирюков (Сигарев, Кобелев), 44:11; 1:5 Бондаренко (Цыкало, Петрухно), 49:03;1:6 Монс, 53:19; 1:7 Шишлянников (Бирюков, Сигарев), 57:12;

"Мариуполь": Дуве (Качула); Цыкало – Петрухно (А), Гуров – Филимонов, Сирченко – Панов; Ухин – Ромащенко – Бондаренко (А), Мостовой – Коваленко – Олейник, Дворник – Мазур – Дурдыев

"Донбасс": Андрюхов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) – Журавлёв, Кутугин – Кобелев, Григорьев – Колесниковс; Монс – Туркин (А) – Пересунько, Шишлянников – Бирюков – Сигарев, Милехин – Буценко – Коренчук (А), Разумов – Кожевников – Костиков.

В другом поединке игрового дня бронзовый призер УХЛ Париматч 2019/20 "Днепр" и "Краматорск" выдали настоящий триллер, забив по пять шайб в основное время.

За стартовые пять минут команды обменялись по одному голевому моменту, но забить ни одной из команд так и не удалось. К концу периода "Днепр" насел на ворота "Краматорска". Защитники гостей сдерживали натиск хозяев вязкой борьбой и компактностью в своей зоне, и, тем не менее, за две минуты до завершения периода херсонцы получили большинство, которое и реализовали.

Гасников отдал отличную передачу на дальнею штангу, где стоял никем не прикрытый Воробьев. Нападающий "Днепра" просто подставил свою клюшку и забросил шайбу в пустые ворота – 1:0.

Во втором периоде команды порадовали любителей хоккея сразу пятью заброшенными шайбами. Особенно ударной оказалась вторая половина двадцатиминутки, когда с 30-ю по 38-ю минуты хоккеисты отличились пятью голами. Сначала, на 30 минуте, точным броском в большинстве отметился нападающий "Днепра" Швецов. Не прошло и минуты, как Подзиньш сократил счет к 2:1. Еще через две минуты гости благодаря мощному и точному броску Гриня сравняли счет – 2:2. После второй пропущенной шайбы Пидгурский поменял Хомутова на Петрова.

Пропустив, хозяева пошли вперед, и уже через минуту Чернышенко мог забить гол, но шайба, после его броска прошла рядом со стойкой ворот. И тем не менее, до конца периода херсонцы отметились еще дважды – вначале Макаров разрядил свою пушку и вывел точным броском "Днепр" вперед – 3:2. А затем Гасников броском с пятака забил четвертый гол – 4:2.

Самым драматичным в матче выдался третий период, в котором гости во второй раз подряд сумели отыграть разницу в две шайбы, да еще и выйти вперед. На 46 минуте "Краматорск" организовал классную атаку, которую точным ударом завершил Жвачкин. После заброшенной шайбы гости пошли вперед и на 53 минуте смогли реализовать большинство – Столяренко точным ударом сравнял счет – 4:4.

Спустя три минуты "Краматорск" организовал блестящую атаку, которую точным броском завершил Жвачкин. Таким образом, экс-капитан "Днепра" вывел "Краматорск" вперед – 5:4. Но не прошло и двух минут, как херсонцы сравняли счет – Брага перехватил шайбу на синей линии, прошел по левому борту и прострелил вдоль ворот. Первым на снаряде оказался Воробьев, который и переправил его в ворота.

Под конец периода "Днепр" прижал "Краматорск" к их воротам, но ничего не смог сделать. Поэтому судьба матча решалась в дополнительное время. Команды имели равные шансы и возможности для того, чтобы забить. Но больше повезло херсонцам. Вначале Жвачкин не смог реализовать голевой момент, а вот хозяева площадки своего не упустили. За минуту до конца овертайма Гасников со второго раза сумел "прошить" Шевчука и принести "Днепру" победу – 6:5.

Шайбы: 1:0 – Воробьев (Гасников – Макаров – больш.), 18:59; 2:0 – Швецов (Зайцев – Крысанов), 29:06; 1:2 – Подзиньш (Сурсов – Цыпнятов), 29:54; 2:2 – Гринь (Жвачкин), 31:05; 3:2 – Макаров (Гасников), 34:54; 4:2 – Гасников (Каракулько – Дорофеев), 37:39; 4:3 – Жвачкин (Полухин – Гринь), 45:31; 4:4 – Столяренко (Жвачкин – Полухин), 52:46; 4:5 – Жвачкин (Столяренко), 55:24; 5:5 – Воробьев (Брага), 56:39; 6:5 – Гасников (Вишняков – Воробьев), 64:05.

"Днепр": Хомутов (Петров); Дорофеев – Декало, Макаров (К) – Ратушный, Афанасьев (А) – Матусевич, Кругляков – Мельник; Швецов – Крысанов – Зайцев, Каракулько – Гасников – Вишняков, Воробьев – Чернышенко – Тимченко, Ганута – Брага – Целогородцев (А).

"Краматорск": Шевчук (Замерец); Воронин – Гринкевич, Зуев – Панков, Полухин – Пахмурин, Цыпнятов – Сурсов – Подзиньш, Кривошапкин – Карпенко (К) – Халин, Гринь (А) – Столяренко – Жвачкин (А), Геворкян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский "Сокол" добыл вторую победу в овертайме подряд, а "Кременчук" и "Белый Барс" забросили 11 шайб в УХЛ Париматч.