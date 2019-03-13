"Донбасс" похоронил "Белый Барс" в первом полуфинале УХЛ

Во вторник, 12 марта, стартовала вторая полуфинальная серия плей-офф Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между донецким "Донбассом" и белоцерковским "Белым Барсом". Ранее "Днепр" в стартовом матче 1/2 финала обыграл "Кременчук".

Уже с начала поединка хозяева площадки завладели преимуществом, что и вылилось в заброшенную шайбу еще до середины периода. Вадим Мазур оказался первым на добивании после точного паса от Ильи Коренчука и прошил Кирилла Кучера.

Несколькими минутами позже Виталий Кирющенков с точки для вбрасывания отдал передачу на свободного Костикова и Александр мастерски переиграл вратаря белоцерковцев, а под занавес периода Андрей Денискин из-за ворот отправил шайбу Тиграну Манукяну, который расстрелял ворота "Белого Барса" и сделал счет 3:0.

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Вторая двадцатиминутка также прошла полностью под контролем "красно-бело-черных". Уже в начале периода Артем Пуголовкин воспользовался ошибкой защитника белоцерковцев и отправил четвертую шайбу в ворота гостей.

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Белоцерковцы усилиями Рината Дурдыева сумели отквитать одну шайбу, но до конца периода "Донбасс" сумел возобновить преимущество в счете. После этого Константин Буценко принял решение заменить Кирилла Кучера на Александра Качулу.

Заключительный период вышел полностью провальным для команды из Белой Церкви. Буквально за 3 с половиной минуты "барсы" умудрились пропустить ещё четыре шайбы. Таким образом "Донбасс" довел счет до разгромных 9:1 и добыл первую победу в текущем розыгрыше плей-офф.

Свой следующий матч команды сыграют 14 марта в 18:30. Прямая трансляция будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

"Донбасс" - "Белый Барс" 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 Мазур (Коренчук, Лялька), 07:59, 2:0 Костиков (Кирющенков), 11:48, 3:0 Манукян (Денискин), 17:46, 4:0 Пуголовкин, 23:53, 4:1 Дурдыев (Лесников, Куцевич), 30:48, 5:1 Кирющенков (Захаров, Игнатенко - больш.), 35:23, 6:1 Коренчук (Лялька, Сильницкий - 6х5), 52:05, 7:1 Кирющенков (Костиков, Захаров), 52:38, 8:1 Лялька (меньш.), 53:15, 9:1 Мостовой (Воронин), 55:36

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Игнатенко - Александров, Жовнир - Григорьев, Воронин - Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Кирющенков - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Кузьмик - Никифоров, Манукян - Мостовой - Денискин.

Белый Барс: Кучер (Качула); Таран (А) - Васильев, Логач - Ядловский, Гребеник - Грицюк, Гриценко - ; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Тимченко, Панов - Дурдыев - Ромахин.

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