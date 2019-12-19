День Николая на Донетчине: веселые утренники и подарки от спортсменов и благотворителей

В День святого Николая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" традиционно проводят социальную акцию.

Благотворители и спортсмены приезжают в школы, интернаты и детские дома Донецкой области, чтобы к празднику подарить каждому ребенку шоколадный набор.

ХК "Донбасс"

18 и 19 декабря представители организаций посетили учебные заведения Дружковки, Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Покровского и Константиновского районов и привезли сладкие подарки для 61 000 школьников, а также учащихся техникумов Константиновки и Дружковки. Фонд и клуб не обделили вниманием педагогов и медицинских работников: им были переданы 10 000 подарков.

ХК "Донбасс"

"Сколько бы лет нам ни было, с какими трудностями мы бы ни сталкивались, Новый год всегда встречаем с огромной надеждой на лучшее, оставляем негатив в уходящем году, делаем выводы из ошибок. Мы верим, что 2020-й будет полон радости и достойных свершений. Мой Фонд и хоккейный клуб "Донбасс" поздравили детей Донецкой области с Днем святого Николая. Спортсмены вдохновили ребят собственным примером и показали, насколько важно хорошо учиться и заботиться друг о друге. Хочу пожелать всех жизненных благ моим землякам, успехов на любом жизненном поприще", – рассказывает Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

ХК "Донбасс"

К приезду гостей в школах подготовили утренники и открытые уроки. В этот день сотрудники Фонда и клуба в роли помощников Святого Николая участвовали в представлениях и конкурсах, вручали подарки, хоккеисты раздавали автографы.

"Сегодня мы снова рады встретиться и пообщаться со спортивными чемпионами. Игроки "Донбасса" – Виктор Захаров, Денис Мостовой, Владимир Романенко – рассказали детям о хоккее, пригласили на занятия в спортивную школу, поделились достижениями, вручили шоколадные презенты. Наши ребята подарили хоккеистам музыкальные подарки, театральную постановку. Благодарю спортсменов и благотворителей за внимание, заботу о нас и наших детях", – говорит Наталья Пащенко, директор Константиновского лицея.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет активно поддерживает развитие спорта и образования в Донецкой области. Фонд организует проекты по привлечению детей и подростков к занятиям спортом, поддержке студентов и старшеклассников региона. За успехи в учебе молодежь награждается поездками на международные профильные форумы.

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