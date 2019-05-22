Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы

В словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая проходит 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ.
Чемпионский титул будет защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года на чемпионате мира выступает сборная Великобритании.
Телетрансляции мундиаля проходят на российском "Первом канале", "Матч ТВ" и "Матч! Игра".
OBOZREVATEL предлагает читателям расписание группового этапа .
|Группа A
|10.05.2019 17:15
|Финляндия – Канада
|3:1
|Группа B
|10.05.2019 17:15
|Россия – Норвегия
|5:2
|Группа A
|10.05.2019 21:15
|США – Словакия
|1:4
|Группа B
|10.05.2019 21:15
|Чехия – Швеция
|5:2
|Группа A
|11.05.2019 13:15
|Дания – Франция
|5:4
|Группа B
|11.05.2019 13:15
|Швейцария – Италия
|9:0
|Группа A
|11.05.2019 17:15
|Германия – Великобритания
|3:1
|Группа B
|11.05.2019 17:15
|Латвия – Австрия
|5:2
|Группа A
|11.05.2019 21:15
|Словакия – Финляндия
|2:4
|Группа B
|11.05.2019 21:15
|Норвегия – Чехия
|2:7
|Группа A
|12.05.2019 13:15
|США – Франция
|7:1
|Группа B
|12.05.2019 13:15
|Россия – Австрия
|5:0
|Группа A
|12.05.2019 17:15
|Дания – Германия
|1:2
|Группа B
|12.05.2019 17:15
|Италия – Швеция
|0:8
|Группа A
|12.05.2019 21:15
|Великобритания – Канада
|0:8
|Группа B
|12.05.2019 21:15
|Латвия – Швейцария
|1:3
|Группа A
|13.05.2019 17:15
|США – Финляндия
|3:2
|Группа B
|13.05.2019 17:15
|Россия – Чехия
|3:0
|Группа A
|13.05.2019 21:15
|Словакия – Канада
|5:6
|Группа B
|13.05.2019 21:15
|Норвегия – Швеция
|1:9
|Группа A
|14.05.2019 17:15
|Великобритания – Дания
|0:9
|Группа B
|14.05.2019 17:15
|Италия – Латвия
|0:3
|Группа A
|14.05.2019 21:15
|Германия – Франция
|4:1
|Группа B
|14.05.2019 21:15
|Швейцария – Австрия
|4:0
|Группа A
|15.05.2019 17:15
|США – Великобритания
|6:3
|Группа B
|15.05.2019 17:15
|Швейцария – Норвегия
|4:1
|Группа A
|15.05.2019 21:15
|Германия – Словакия
|3:2
|Группа B
|15.05.2019 21:15
|Россия – Италия
|10:0
|Группа A
|16.05.2019 17:15
|Канада – Франция
|5:2
|Группа B
|16.05.2019 17:15
|Швеция – Австрия
|9:1
|Группа A
|16.05.2019 21:15
|Финляндия – Дания
|3:1
|Группа B
|16.05.2019 21:15
|Чехия – Латвия
|6:3
|Группа A
|17.05.2019 17:15
|Франция – Словакия
|3:6
|Группа B
|17.05.2019 17:15
|Австрия – Норвегия
|3:5
|Группа A
|17.05.2019 21:15
|Финляндия – Великобритания
|5:0
|Группа B
|17.05.2019 21:15
|Чехия – Италия
|8:0
|Группа A
|18.05.2019 13:15
|Дания – США
|1:7
|Группа B
|18.05.2019 13:15
|Латвия – Россия
|1:3
|Группа A
|18.05.2019 17:15
|Канада – Германия
|8:1
|Группа B
|18.05.2019 17:15
|Италия – Норвегия
|1:7
|Группа A
|18.05.2019 21:15
|Великобритания – Словакия
|1:7
|Группа B
|18.05.2019 21:15
|Швеция – Швейцария
|4:3
|Группа A
|19.05.2019 17:15
|Германия – США
|1:3
|Группа B
|19.05.2019 17:15
|Австрия – Чехия
|0:8
|Группа A
|19.05.2019 21:15
|Франция – Финляндия
|0:3
|Группа B
|19.05.2019 21:15
|Швейцария – Россия
|0:3
|Группа A
|20.05.2019 17:15
|Франция – Великобритания
|3:4
|Группа B
|20.05.2019 17:15
|Швеция – Латвия
|5:4
|Группа A
|20.05.2019 21:15
|Канада – Дания
|5:0
|Группа B
|20.05.2019 21:15
|Австрия – Италия
|3:4
|Группа A
|21.05.2019 13:15
|Финляндия – Германия
|2:4
|Группа B
|21.05.2019 13:15
|Чехия – Швейцария
|5:4
|Группа A
|21.05.2019 17:15
|Словакия – Дания
|2:1
|Группа B
|21.05.2019 17:15
|Норвегия – Латвия
|1:4
|Группа A
|21.05.2019 21:15
|Канада – США
|3:0
|Группа B
|21.05.2019 21:15
|Швеция – Россия
|4:7
Как сообщал OBOZREVATEL с 28 апреля по 4 мая национальная сборная Украины по хоккею проводит свои матчи на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в столице Эстонии Таллине.
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