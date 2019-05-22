Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы

В словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая проходит 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ.

Чемпионский титул будет защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года на чемпионате мира выступает сборная Великобритании.

Телетрансляции мундиаля проходят на российском "Первом канале", "Матч ТВ" и "Матч! Игра".

OBOZREVATEL предлагает читателям расписание группового этапа .

10.05.2019 17:15 Финляндия – Канада 3:1 Группа B Россия – Норвегия 5:2 Группа A США – Словакия 1:4 Группа B Чехия – Швеция 5:2 Группа A Дания – Франция 5:4 Группа B Швейцария – Италия 9:0 Группа A Германия – Великобритания 3:1 Группа B Латвия – Австрия 5:2 Группа A Словакия – Финляндия 2:4 Группа B Норвегия – Чехия 2:7 Группа A США – Франция 7:1 Группа B Россия – Австрия 5:0 Группа A Дания – Германия 1:2 Группа B Италия – Швеция 0:8 Группа A Великобритания – Канада 0:8 Группа B Латвия – Швейцария 1:3 Группа A США – Финляндия 3:2 Группа B Россия – Чехия 3:0 Группа A Словакия – Канада 5:6 Группа B Норвегия – Швеция 1:9 Группа A Великобритания – Дания 0:9 Группа B Италия – Латвия 0:3 Группа A Германия – Франция 4:1 Группа B Швейцария – Австрия 4:0 Группа A США – Великобритания 6:3 Группа B Швейцария – Норвегия 4:1 Группа A Германия – Словакия 3:2 Группа B Россия – Италия 10:0 Группа A Канада – Франция 5:2 Группа B Швеция – Австрия 9:1 Группа A Финляндия – Дания 3:1 Группа B Чехия – Латвия 6:3 Группа A Франция – Словакия 3:6 Группа B Австрия – Норвегия 3:5 Группа A Финляндия – Великобритания 5:0 Группа B Чехия – Италия 8:0 Группа A Дания – США 1:7 Группа B Латвия – Россия 1:3 Группа A Канада – Германия 8:1 Группа B Италия – Норвегия 1:7 Группа A Великобритания – Словакия 1:7 Группа B Швеция – Швейцария 4:3 Группа A Германия – США 1:3 Группа B Австрия – Чехия 0:8 Группа A Франция – Финляндия 0:3 Группа B Швейцария – Россия 0:3 Группа A Франция – Великобритания 3:4 Группа B Швеция – Латвия 5:4 Группа A Канада – Дания 5:0 Группа B Австрия – Италия 3:4 Группа A Финляндия – Германия 2:4 Группа B Чехия – Швейцария 5:4 Группа A Словакия – Дания 2:1 Группа B Норвегия – Латвия 1:4 Группа A Канада – США 3:0 Группа B Швеция – Россия 4:7

Как сообщал OBOZREVATEL с 28 апреля по 4 мая национальная сборная Украины по хоккею проводит свои матчи на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в столице Эстонии Таллине.

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