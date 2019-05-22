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Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы

Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы
Мундиаль проходит с 10 по 26 мая
94.1тЧитать материал на украинском

В словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая проходит 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ.

Чемпионский титул будет защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года на чемпионате мира выступает сборная Великобритании.

Телетрансляции мундиаля проходят на российском "Первом канале", "Матч ТВ" и "Матч! Игра".

OBOZREVATEL предлагает читателям расписание группового этапа .

Группа A 10.05.2019 17:15 Финляндия Канада 3:1
Группа B 10.05.2019 17:15 Россия Норвегия 5:2
Группа A 10.05.2019 21:15 США Словакия 1:4
Группа B 10.05.2019 21:15 Чехия Швеция 5:2
Группа A 11.05.2019 13:15 Дания Франция 5:4
Группа B 11.05.2019 13:15 Швейцария Италия 9:0
Группа A 11.05.2019 17:15 Германия Великобритания 3:1
Группа B 11.05.2019 17:15 Латвия Австрия 5:2
Группа A 11.05.2019 21:15 Словакия Финляндия 2:4
Группа B 11.05.2019 21:15 Норвегия Чехия 2:7
Группа A 12.05.2019 13:15 США Франция 7:1
Группа B 12.05.2019 13:15 Россия Австрия 5:0
Группа A 12.05.2019 17:15 Дания Германия 1:2
Группа B 12.05.2019 17:15 Италия Швеция 0:8
Группа A 12.05.2019 21:15 Великобритания Канада 0:8
Группа B 12.05.2019 21:15 Латвия Швейцария 1:3
Группа A 13.05.2019 17:15 США Финляндия 3:2
Группа B 13.05.2019 17:15 Россия Чехия 3:0
Группа A 13.05.2019 21:15 Словакия Канада 5:6
Группа B 13.05.2019 21:15 Норвегия Швеция 1:9
Группа A 14.05.2019 17:15 Великобритания Дания 0:9
Группа B 14.05.2019 17:15 Италия Латвия 0:3
Группа A 14.05.2019 21:15 Германия Франция 4:1
Группа B 14.05.2019 21:15 Швейцария Австрия 4:0
Группа A 15.05.2019 17:15 США Великобритания 6:3
Группа B 15.05.2019 17:15 Швейцария Норвегия 4:1
Группа A 15.05.2019 21:15 Германия Словакия 3:2
Группа B 15.05.2019 21:15 Россия Италия 10:0
Группа A 16.05.2019 17:15 Канада Франция 5:2
Группа B 16.05.2019 17:15 Швеция Австрия 9:1
Группа A 16.05.2019 21:15 Финляндия Дания 3:1
Группа B 16.05.2019 21:15 Чехия Латвия 6:3
Группа A 17.05.2019 17:15 Франция Словакия 3:6
Группа B 17.05.2019 17:15 Австрия Норвегия 3:5
Группа A 17.05.2019 21:15 Финляндия Великобритания 5:0
Группа B 17.05.2019 21:15 Чехия Италия 8:0
Группа A 18.05.2019 13:15 Дания США 1:7
Группа B 18.05.2019 13:15 Латвия Россия 1:3
Группа A 18.05.2019 17:15 Канада Германия 8:1
Группа B 18.05.2019 17:15 Италия Норвегия 1:7
Группа A 18.05.2019 21:15 Великобритания Словакия 1:7
Группа B 18.05.2019 21:15 Швеция Швейцария 4:3
Группа A 19.05.2019 17:15 Германия США 1:3
Группа B 19.05.2019 17:15 Австрия Чехия 0:8
Группа A 19.05.2019 21:15 Франция Финляндия 0:3
Группа B 19.05.2019 21:15 Швейцария Россия 0:3
Группа A 20.05.2019 17:15 Франция Великобритания 3:4
Группа B 20.05.2019 17:15 Швеция Латвия 5:4
Группа A 20.05.2019 21:15 Канада Дания 5:0
Группа B 20.05.2019 21:15 Австрия Италия 3:4
Группа A 21.05.2019 13:15 Финляндия Германия 2:4
Группа B 21.05.2019 13:15 Чехия Швейцария 5:4
Группа A 21.05.2019 17:15 Словакия Дания 2:1
Группа B 21.05.2019 17:15 Норвегия Латвия 1:4
Группа A 21.05.2019 21:15 Канада США 3:0
Группа B 21.05.2019 21:15 Швеция Россия 4:7
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Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы

Как сообщал OBOZREVATEL с 28 апреля по 4 мая национальная сборная Украины по хоккею проводит свои матчи на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в столице Эстонии Таллине.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Словакия

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