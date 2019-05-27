Чемпионат мира по хоккею: где и кто с кем сыграет в 2020 году

Сборная России вновь попала в группу В на чемпионате мира по хоккею, который в будущем году пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

На предварительном этапе "красная машина" сыграет с обидчиками в полуфинале первенства планеты-2019 и новым чемпионом Финляндией, а также командами США, Германией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

В свою очередь в группу A попали финалисты ЧМ-2019 Канада, победитель турнира-2017 Швеция и представители Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси, Великобритании.

чемпионат мира по хоккею

Отметим, что мировое первенство будущего года стартует 8 мая, а матчи за медали турнира состоятся 24 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной России Александр Овечкин жестко прошелся по болельщикам команды из-за критики за "бронзу" на ЧМ-2019.

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