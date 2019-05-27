ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости хоккея

Чемпионат мира по хоккею: где и кто с кем сыграет в 2020 году

828Читать материал на украинском

Сборная России вновь попала в группу В на чемпионате мира по хоккею, который в будущем году пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

На предварительном этапе "красная машина" сыграет с обидчиками в полуфинале первенства планеты-2019 и новым чемпионом Финляндией, а также командами США, Германией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

В свою очередь в группу A попали финалисты ЧМ-2019 Канада, победитель турнира-2017 Швеция и представители Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси, Великобритании.

Новости
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян

чемпионат мира по хоккею

чемпионат мира по хоккею

Отметим, что мировое первенство будущего года стартует 8 мая, а матчи за медали турнира состоятся 24 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной России Александр Овечкин жестко прошелся по болельщикам команды из-за критики за "бронзу" на ЧМ-2019.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения