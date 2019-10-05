Битва в Кременчуге: анонс 7-го тура УХЛ

В первенстве страны по хоккею 5-6 октября пройдут матчи очередного тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.

05.10.2019 "Кременчук" - "Днепр"

5 октября в 14.00 на арене "Айсберг" состоится центральный матч седьмого тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

В прошлом поединке, которые состоялся 19 сентября (в рамках второго тура) в Херсоне, победу одержали кременчужане со счетом 3:2. Тогда основные события матча развернулись во второй половине третьего периода.

Вначале, игроки "Днепра" первыми забили шайбу, сведя счет к минимуму 1:2. В данном эпизоде удался сольный проход новичку херсонцев – Миксу Липсбергсу. Прошло 4 минуты и Дмитрий Орлов, вновь выводит "Кременчук" на расстояние в две шайбы – 1:3. И вот, за полторы минуты до конца матча, херсонцы, удачно реализуют большинство и вновь сводят результат встречи к минимуму. Казалось, что вот, хозяева смогут перевести игру в овертайм. Главный тренер херсонцев, Дмитрий Пидгурский, под самый конец игры выпустил, вместо вратаря 6 полевого игрока. Но этот ход ни к чему не привел.

На данный момент две команды занимают первое и второе место.

Данную встречу можно расценивать, как битву "за три очка".

05.10.2019 МХК "Динамо" - "Белый Барс"

5 октября, в 15:50 на арене "Салтовский лед" МХК "Динамо" примет команду из Белой Церкви "Белый Барс". Судя по позиции в чемпионате, то безоговорочными лидерами в этой встречи являются "кошки". К тому же, у себя дома, во втором туре, "Белый Барс" одолел харьковчан со счетом 6:2. Стоит отметить, что в прошлом туре, динамовцы добыли свое первое очко, уступив в овертайме "Ледяным Волкам" 3:4, а "Белый Барс" был бит "Кременчуком" - 5:1. На сегодняшний момент динамовцы занимают последнею строчку в таблице, а белоцерковчане, с минус одной игрой, - четвертые.

06.10.2019 "Донбасс" - "Ледяные Волки"

6 октября в 17.00 на арене "Альтаир" (Дружковка) состоится завершающий матч седьмого тура, в котором "Донбасс" примет "волков".

Для подопечный Сергея Витера, данная игра станет двойной. С одной стороны - подготовка к матчам Континентального кубка, а с другой — продолжение борьбы за чемпионство в Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Стоит отметить, что в первой игре нового сезона, дончане в Киеве разгромили "волков" со счетом 8:1. Теперь же, гости, будут стараться достойно сыграть в Дружковке и дать бой действующему чемпиону.

Дончане с минус одной игрой расположились на третьем месте, а киевляне - на предпоследнем.

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