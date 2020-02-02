21 шайба от "Донбасса": обзор 33-го тура УХЛ, таблица

1 февраля завершился 33-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого "Донбасс" дважды разгромил харьковский МХК "Динамо" с общим счётом 21:0, "Днепр" прервал победную серию "Белого Барса" и взял 3 очка в Белой Церкви, а "Ледяные Волки" огрызнулись в матче против "Кременчука", но уступили 2:6.

МХК "Динамо" - "Донбасс" 0:10 (0:4, 0:4, 0:2) и 0:11 (0:1, 0:4, 0:6)

Открывали тур в Харькове, где дважды сыграли местный МХК "Динамо" и донецкий "Донбасс". Как и предполагалось ранее, дончане дважды обыграли харьковских оппонентов, с общим счётом 21:0, увезя из Харькова 6 очков и поднявшись на второе место в турнирной таблице.

Оба матча донецкая команда взяла под свой полный контроль, массированно наседая на ворота Вязовова и разрешая "динамовцам" убегать только в редкие контратаки.

Только если в первом матче дончане забросили по 4 шайбы в первых двух периодах, немного сбавив скорости в третьем и забросив ещё два раза. То во втором поединке все было зеркально - первую двадцатиминутку команды закончили с минимальным преимуществом "Донбасса", во втором периоде донецкая команда нарастила свою мощь и до конца игры забросила ещё 10 шайб. Харьковчане, в свою очередь, так и не смогли отличиться в донецких воротах, оставив их сухими.

Отметим, что по ходу этих матчей хет-трик оформил Александр Костиков, а дубли на счету Айнарса Подзиньша, Ильи Коренчука и Виталия Ляльки. К слову, всего за два матча Лялька заработал 8 (2+6) очков, а его партнёры по команде Виктор Захаров и Виталий Карамнов записали себе в актив по 5 баллов.

"Белый Барс" - "Днепр" 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

В Белой Церкви местный "Белый Барс" и "Днепр" провели достаточно равный матч, в котором херсонцам удалось прервать победную серию "барсов" и остаться единственной командой из топ-3, которую белоцерковцы не обыгрывали в основное время.

Ещё в первом периоде "щуки" дважды прошили Кирилла Кучера, оформив более чем комфортное преимущество. Дальше, херсонцы навязали противнику свою игру, заставляя "барсов" ошибаться и забросили еще две шайбы в их ворота. Результативно "кусаться" хозяева площадки смогли только в третьем периоде - команды обменялись голами, установив окончательный счёт 1:5 на табло.

Стоит отметить, что один из лучших нападающих "Днепра" Александр Шибаев оформил дубль и записал на свой счёт в общей сложности 3 (2+1) балла, а его партнеры по команде Сергей Дорофеев и Александр Каракулько заработали по 2 очка.

"Ледяные Волки" – "Кременчук" 2:6 (2:3, 0:0, 0:3)

Завершился тур в Киеве, где столичные "Ледяные Волки" принимали лидера турнирной таблицы "Кременчук". И хоть матч завершился победой "горожан" со счётом 6:2, однако трудно сказать, что эта победа далась "Кременчуку" без боя.

"Волки" очень уверенно начали матч, сходу открыв счёт, однако до конца первого периода кременчужане взяли игру в свои руки и трижды прошили Никиту Петленко. До первой сирены киевляне, усилиями Сергея Микульчика, отыграли одну шайбу, но больше в этом матче "Волкам" забрасывать было не суждено.

Потом команды фактически 30 минут провели "всухую" - достаточно уверенную игру продемонстрировали оба голкипера. А дальше, с середины третьего периода, киевляне вновь провалились в обороне и ещё трижды пропустили. Таким образом, по ходу этой встречи защитник "горожан" Всеволод Толстушко сделал дубль, а также еще трое игроков кременчугской команды заработали по два очка: Алексей Ворона, Давид Григорян и Владимир Чердак.

На данный момент турнирная таблица четвертого сезона Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч выглядит таким образом:

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