2 000 первоклассников получили фирменные рюкзаки от ХК "Донбасс" и Благотворительного фонда Бориса Колесникова

В первый день нового учебного года хоккейный клуб "Донбасс" по доброй традиции отправился в учебные заведения Донецкой области.

Представители донецкого клуба совместно с Благотворительным фондом Бориса Колесникова поздравили школьников со стартом нового учебного года и вручили первоклассникам фирменные рюкзаки с набором необходимых учебных принадлежностей, а также сладостями.

Официальная делегация, в состав которой вошли игроки основного состава, администрация хоккейного клуба "Донбасс" и представители благотворительного Фонда, посетила учебные заведения области и на праздниках Первого звонка вручила подарки самым юным школьникам.

Свои поздравления детям передал Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников.

"Поздравляю всех школьников Украины с Днем знаний! Сегодня знаменательный день: после длительного карантина они наконец-то сели за парты, встретились с друзьями и классными руководителями. Первый звонок всегда особенный для первоклассников. Желаю им удивительных открытий, интересных знакомств, достичь высот в учебе, быть гордостью своей семьи, родного города и страны.

Мой Фонд систематически реализует образовательные проекты для школьников и студентов, я уверен, нынешние первоклассники в будущем станут их достойными участниками и победителями. В добрый путь!" – говорит Борис Колесников.

В этом году ХК "Донбасс" и Фонд поздравили с Днем знаний 2 000 первоклассников из 66 школ и интернатов, Дружковки, Константиновки, Краматорска, Николаевки, Святогорска, Славянска, Покровска, Алексеево-Дружковки и Соснового, а также Ильиновской ОТГ, Константиновского и Покровского районов.

Всего за семь лет существования инициативы более 17 000 первоклассников отправились в школу с фирменными портфелями от ХК "Донбасс".

"Самые светлые и позитивные эмоции испытываем, поздравляя первоклассников, - рассказал защитник ХК "Донбасс" Андрей Григорьев. – Дети – это будущее нашей страны, поэтому важно поддерживать и задавать вектор их дальнейшему развитию".

"Каждый год основная команда "Донбасса" посещает праздники Первого звонка в школах Донецкой области, - отметил нападающий ХК "Донбасс" Максим Разумов. - Для нас, игроков, это так же приятно и волнительно, как для самих первоклассников. Мы рады быть частью этого знаменательного для каждого ребенка и родителя дня".

Кроме того, 1 сентября официальная делегация поздравила с 30-летием Константиновскую общеобразовательную школу №6 и передала в качестве подарка звуковое и компьютерное оборудование для проведения мероприятий и организации досуга школьников – акустическую систему, микшерный пульт, радиосистему, микрофоны и ноутбук.

"Сегодня в нашей школе большой праздник – 30 лет назад наше учебное заведение впервые распахнуло двери для всех учащихся. К сожалению, в связи с карантинными ограничениями мы не смогли собрать всю школу, а провели торжественную линейку только для первых и выпускных классов. Мы рады, что на празднике присутствовали наши хорошие друзья – представители ХК "Донбасс" и Благотворительного фонда Бориса Колесникова.

На протяжении семи лет спортсмены и благотворители дарят фирменные рюкзаки. В наше непростое время, эти подарки – это большая радость для детей и родителей. Спасибо клубу и фонду за поддержку детей Донбасса!"

"От лица родителей первоклассников, хотел бы поздравить всех с началом учебного года", - сказал Роман Трушов, отец учащегося Ильиновской школы. – Благодарим Бориса Колесникова за то, внимание, которое он уделяет развитию молодежи и спорта в нашей стране. Благодаря Борису Викторовичу мы получаем наш главный подарок – здоровье и процветание наших детей".

Хоккейный клуб "Донбасс" и Благотворительный фонд Бориса Колесникова оказывают всестороннюю поддержку детям Донбасса. Клуб и Фонд ставит перед собой задачу вырастить здоровое молодое поколение и воспитать новую спортивную элиту Украины.

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