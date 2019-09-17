Где смотреть онлайн ПСЖ – Реал: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал" сойдутся в одном из самых интригующих противостояний стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парижане и мадридцы проведут встречу на стадионе "Парк де Пренс" в столице Франции. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляция матча ПСЖ – Реал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Реал

Увидеть битву одинх из самых богатых клубов мира можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из Парижа организовывают российский вещатель "Матч! Футбол 1" и казахский "Казспорт".

Отметим, что в последний раз команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Тогда мадридская команда добыла две победы – 3:1 дома и 2:1 на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ понес катастрофические кадровые потери накануне поединка против "Реала".

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