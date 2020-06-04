Здоровье Шумахера: брат легендарного гонщика рассказал о семейной договоренности

Британское издание Daily Mail написало, что он уже не прикован к постели и живет на своей вилле возле Женевского озера

В конце 2018 года появилась информация о том, что Михаэлю стало лучше

Легенда Формулы-1 чувствовал себя не лучшим образом – испытывал проблемы с речью, памятью и находился в инвалидной коляске

Его в срочном порядке отвезли в больницу города Гренобль и ввели в искусственную кому

В декабре 2013 года Михаэль получил серьезную травму головы, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах

Брат легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, Ральф, признался, что его семья приняла коллективное решение молчать о состоянии его здоровья.

"Мы с семьей договорились не отвечать на вопросы, которые касаются этой темы", – цитирует слова Ральфа Шумахера издание Express.de.

Ральф и Михаэль Шумахеры

Напомним, что в конце 2013 года Михаэль получил серьезную травму, катаясь на горнолыжном склоне в Альпах. Он упал, ударившись головой о выступ скалы. Его доставили в больницу во французском Гренобле и ввели в искусственную кому. Летом 2014-го Шумахер пришел в сознание. В декабре 2018 года издание DailyMail написало, что он больше не прикован к постели и находится на своей вилле у Женевского озера.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший партнер Михаэля по команде Ferrari бразильский пилот Фелипе Масса признался, что осведомлен о состоянии здоровья немца, но не собирается раскрывать эту информацию из уважения к его семье.

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