Теперь и в Украине! Где смотреть Формулу-1: расписание трансляций Гран-при Австралии

В субботу и воскресенье, 24/25 марта состоится 1-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2018 года. На автодроме "Альберт Парк" в Мельбурне пройдет Гран-при Австралии.

Впервые с 2012 года рев моторов и визг умирающих тормозов будет транслировать отечественный телеканал. Полностью этап покажет "Первый Автомобильный".

23 марта

Практика 1 – 03:00-04:30 (комментатор Павел Воробьев)

Практика 2 – 07:00–08:30 (комментатор Павел Воробьев)

24 марта

Практика 3 – 05:00–06:00 (комментатор Павел Воробьев)

Квалификация – 08:00–09:00 (комментатор Макс Подзигун)

25 марта

Гонка – 08:00 (комментатор Макс Подзигун)

Время указано киевское. Также соревнования в прямом эфире покажет российский телеканал "Матч ТВ".

В записи Гран-При будет доступен на "Матч! Арене". Начало 25 марта в 12:30.

Коме того, Гран-При Австралии в полном объеме покажет спутниковый канал "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, является крупнейшим международным спортивным телеканалом, базирующимся в Дублине. Трансляция квалификации и гонки запланирована также на канале Viasat Sport Baltics.

Напомним, что в этом сезоне Формула-1 отказалась от одной из ключевых фишек.