Описан единственный способ общения Шумахера с внешним миром

Экс-жена бывшего главы команды Renault Флавио Бриаторе и телеведущая Элизабетта Грегорачи рассказала о состоянии семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера.

По словам 40-летней женщины, легендарный немец не говорит, а общается только глазами.

"Только три человека могут прийти и увидеть его. Семья переехала в Испанию, и жена устроила для Михаэля в доме больницу. Машина, управляемая движением глаз – единственный способ общения. Только так можно понять, в сознании ли Шуми", – цитирует Элизабетту Sportmediaset.

На уточняющий вопрос, может ли Шумахер разговаривать, Грегорачи ответила, что "сейчас совсем чуть-чуть, но вообще нет".

Грегорачи и 70-летний Бриаторе поженились в 2008 году и развелись в 2017-м. Водителем их свадебного кортежа в Риме был двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2013 года Михаэль получил серьезную травму, катаясь на горнолыжном склоне в Альпах. Он упал, ударившись головой о выступ скалы. Его доставили в больницу во французском Гренобле и ввели в искусственную кому. Летом 2014-го Шумахер пришел в сознание. В декабре 2018 года издание Daily Mail написало, что он больше не прикован к постели и находится на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.