Путин опозорился с нашумевшим спортивным событием

В ноябре 2010 года федеральные каналы с гордостью показали сюжет, в котором на тот момент премьер-министр России Владимир Путин проехался на болиде Формулы-1, разогнав его до 240 км/ч.

Для создания благостной обстановки привлекли комментаторов Дмитрия Губерниева и российский голос Формулы-1 Алексея Попова.

"Председатель правительства провел несколько часов за рулем настоящего болида команды Renault", – заявил Губерниев на всю страну по каналу "Россия 2".

После тщательного изучения всех деталей автомобиля, оказалось, что транспортное средство не имеет никакого отношения к элитным гонкам Ф-1, сообщает sports.ru.

Ни на каком "настоящем болиде Renault для Формулы-1 (цитата Губерниева) или "машине, участвующей в Гран-при" (цитата ведущего "России 24") Путин не ездил. Лишь одно соревновательное авто слегка похоже на технику, в которой Путин проехал несколько метров на камеру, да и то оно сконструировано не Renault и точно не содержало под кожухом моторного отсека силовую установку для Гран-при.

"Репортажи федеральных телеканалов и даже сайт Кремля называют любую машину в кадре участником Формулы-1 – для создания положительного образа безмерно талантливого премьера, способного на все. Основной расчет заключался в неграмотности публики", - подводится итог в расследовании.

В комментариях болельщики высмеивают такой позор нынешнего президента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент России Владимир Путин стал посмешищем в сети во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.

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