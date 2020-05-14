Официально: Ferrari выгнала Феттеля, подписав пилота из команды-конкурента

Итальянская команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании соглашения с испанским гонщиком McLaren Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020
Для немца сезон-2020 станет последним в составе Ferrari.
Карлос Сайнс
До перехода в McLaren Сайнс выступал за Toro Roso и Reanult. Всего на счету Карлоса 102 гонки в Формуле-1 и один подиум. В 2019 году гонщик был сильнейшим в средней группе и занял шестое место в чемпионате.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Феттель совершил дикий поступок на Гран-при Италии. Гонку выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, однако наибольший резонанс вызвал поступок именно Феттеля.
На 6-м круге немец ошибся в одном из поворотов и вылетел за пределы трека. Возвращаясь на трассу Себ не убедился в безопасности маневра и поддел Лэнса Стролла.
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