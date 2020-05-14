Главная Новости
15 мая • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости Формулы-1

Официально: Ferrari выгнала Феттеля, подписав пилота из команды-конкурента

Читать материал на украинском

Итальянская команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании соглашения с испанским гонщиком McLaren Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Для немца сезон-2020 станет последним в составе Ferrari.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

До перехода в McLaren Сайнс выступал за Toro Roso и Reanult. Всего на счету Карлоса 102 гонки в Формуле-1 и один подиум. В 2019 году гонщик был сильнейшим в средней группе и занял шестое место в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Феттель совершил дикий поступок на Гран-при Италии. Гонку выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, однако наибольший резонанс вызвал поступок именно Феттеля.

На 6-м круге немец ошибся в одном из поворотов и вылетел за пределы трека. Возвращаясь на трассу Себ не убедился в безопасности маневра и поддел Лэнса Стролла.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Карлос Сайнс Себастьян Феттель
Тег
Ferrari F1
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Спорт Формула-1

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку