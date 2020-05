Официально: Ferrari выгнала Феттеля, подписав пилота из команды-конкурента

Итальянская команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании соглашения с испанским гонщиком McLaren Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

